Подорожание продуктов в Запорожье продолжается — в сентябре больше всего выросли в цене овощи, мясо и молочная продукция, а ценовое давление может сохраниться в октябре.

Подорожание продуктов в Запорожье в сентябре продолжилось: заметнее всего выросли в цене овощи, мясо и молочная продукция. Об этом сообщает издание «Первый бизнесовый» со ссылкой на торговцев, фиксирующих новую волну роста цен на ключевые продукты питания.

Что больше всего подорожало

Лидерами подорожания стали овощи борщевого набора. Лук, морковь и свекла прибавили в цене из-за сокращения запасов и повышения затрат на транспортировку. Картофель также демонстрирует устойчивую тенденцию к росту — фермеры указывают на более низкие урожаи и возросшие расходы на хранение.

На мясном рынке цены поднялись из-за подорожания кормов и энергоносителей. Курятина и свинина в крупных городах прибавили в среднем 5–10% в зависимости от региона и конкретного поставщика.

Молочная продукция также стала дороже. Сливочное масло, твердые сыры и йогурты выросли в цене из-за сезонного снижения производства и увеличения затрат на логистику.

Что остается стабильным

В то же время крупы, макароны и консервы пока удерживают цену — производители имеют достаточные запасы, а себестоимость в этих категориях меняется незначительно.

Однако расслабляться рано: ценовое давление может сохраниться и в октябре, если логистические проблемы и расходы на энергию продолжат расти. Торговцы советуют запорожцам обращать внимание на акционные предложения и покупать сезонные овощи, которые традиционно дешевле осенью.

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