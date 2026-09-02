Графіки відключення світла в Одеській області 3 вересня опублікував ДТЕК Одеські електромережі: без електроенергії тимчасово залишаться окремі вулиці села Бурлача Балка та міста Чорноморськ.

Графіки відключення світла в Одеській області 3 вересня опублікував ДТЕК Одеські електромережі. Як повідомляє сайт Чорноморської громади, у середу з 08:00 до 17:00 частина споживачів Чорноморської міської територіальної громади залишиться без електроенергії.

Планові роботи охоплять два населені пункти — село Бурлача Балка та місто Чорноморськ. Найбільший обсяг відключень запланований саме в Бурлачій Балці.

Там без світла будуть вулиці Виноградна, Інститутська, Нова, Північна, Портова, Приморська, Радісна, Садова, Сонячна, Степова, Центральна, Чорноморська дорога, Шевченка та Шкільна, а також провулки Виноградний, Прилиманський, Приморський і Степовий.

У Чорноморську електроенергію відключать на вулиці Центральній (будинок 99/В), у провулку Північному (будинок 2) та на частині вулиці Олександрійської — за адресами від 80 до 135, включно з будинками 100–135 і ТП2374.

Що робити, якщо ваша адреса потрапила у графік

ДТЕК радить заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також перевірити, чи працюють автономні джерела живлення. Планові роботи проводять для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, тож після завершення профілактики подачу електроенергії відновлять у повному обсязі.

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