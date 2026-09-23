Графики отключения света в Чернигове 24 и 25 сентября опубликованы энергетиками. В плановые обесточивания попадают десятки улиц в разных районах города.

Графики отключения света в Черниговской области на ближайшие дни вновь обновлены — энергетики предупредили о плановых обесточиваниях десятков улиц в Чернигове 24 и 25 сентября.

Плановые отключения электроснабжения будут происходить днем, в промежутке с 09:00 до 17:00. На отдельных участках работы продлятся дольше — это касается тех адресов, где ремонтные бригады работают до 19:00, а местами и до 21:00.

О запланированных обесточиваниях сообщает Черниговоблэнерго — обновленный перечень адресов опубликован на официальном сайте компании. Энергетики подчеркивают, что графики плановые и связаны с ремонтными работами на сетях.

Где не будет света 24 сентября

В четверг, 24 сентября, обесточивания с 09:00 до 17:00 охватят улицы в нескольких районах Чернигова. Среди показательных адресов — Береговая, Белоусская, Вишневая, Весенняя, Городнянская, Ивана Мазепы, Кирилла Разумовского, Любечская, Одесская, Партизанская, Первомайская, Спортивная, Степана Бандеры, Шевченко и Школьная.

Отдельно стоит обратить внимание на улицы Городнянскую, Мстиславскую и Победы, где электроснабжение будут восстанавливать позже — до 19:00. А на отдельных участках улицы Соловьиной света может не быть аж до 21:00.

Где не будет света 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, плановые отключения с 09:00 до 17:00 коснутся похожего перечня улиц. В частности, без света будут Береговая, Березовая, Вячеслава Чорновола, Днепровская, Задорожная, Ивана Мазепы, Мира, Музыкальная, Пирогова, Садовая, Стрелецкая, Танкистов и Шевченко.

В перечень на 25 сентября добавлен и ряд новых адресов по сравнению с предыдущим днем — в частности Вячеслава Чорновола, Днепровскую, Мира, Музыкальную, Пирогова, Стрелецкую и Танкистов.

Как подготовиться к обесточиванию

На время отключений горожанам советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, подготовить запас воды и проверить фонарики и свечи. Если в квартире есть электрозависимое оборудование, стоит позаботиться о резервном питании. Актуальный график можно проверить на странице «Черниговоблэнерго» — там перечень улиц обновляется ежедневно.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Чернигове 22 и 23 сентября.

Также Politeka сообщала, с утра до вечера без света: какие графики отключения действовали в Черниговской области на неделю.