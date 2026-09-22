Графики отключения света в Кировоградской области 23 и 24 сентября опубликовали энергетики. Без электроэнергии останутся десятки улиц в Кропивницком и селе Новое.

Графики отключения света в Кировоградской области на 23 и 24 сентября опубликовали региональные энергетики. На этот раз плановые отключения коснутся как областного центра, так и пригорода.

Отключения связаны с техническим обслуживанием и капитальным ремонтом электросетей. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго, специалисты которого будут выполнять работы на энергообъектах в течение двух дней.

23 сентября свет будет исчезать с 08:00 до 17:00, а на отдельных участках — с 09:00 до 13:00 и до 18:00. Под капитальный ремонт подпадают многочисленные дома на улицах Садовой, Тепличной, Светланы Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенской и в переулках Санаторном, Тепличном и Харитины Пекарчук.

В селе Новое 23 сентября капитальный ремонт охватит массивы улиц Марии Садовской-Барилотти, Дружбы, Центральной, Западной, Яблоневой, Малиновой и других, а также участки на улицах Степана Чобану, Шульгиных, Кропивницкого, Полтавской, Сечевой, Игоря Замоцкого.

24 сентября с 08:00 до 17:00 и с 09:00 до 13:00 и до 17:00 техническое обслуживание затронет широкий перечень адресов в Кропивницком: улицы Вадима Высочина, Варшавскую, Севастопольскую, Павла Сницара, Героев-земляков, Бобринецкий путь, Новослободскую, Бердянскую, Семёна Тютюшкина, Валентина Глушко, Кароля Шимановского, Михаила Янгеля, Канижскую, Ярославскую, а также проспекты Университетский и Винниченко, переулки Санаторный и Водосточный.

Энергетики напоминают, что сроки работ могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Точный перечень адресов и часов отключений по конкретному дому следует смотреть на официальной странице графиков плановых отключений Кировоградоблэнерго.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Кировоградской области: опубликованы графики на неделю с 21 по 27 сентября.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Кропивницком 20 и 21 сентября: какие улицы останутся без электроэнергии.

Также Politeka сообщала, без электричества в выходные: графики отключения света в Кировоградской области 19 и 20 сентября.