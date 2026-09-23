Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается: по данным мониторинга Минфина, с конца лета заметно выросли в цене сахар и подсолнечное масло. Рассказываем, сколько теперь стоят базовые товары в магазинах региона.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается. По данным мониторинга портала Минфин, по состоянию на 23 сентября средняя цена сахара-песка выросла до 35,82 грн за килограмм.

Еще в августе 2026 года килограмм кристаллического сахара в среднем стоил 30,22 грн. То есть менее чем за месяц продукт прибавил в цене более 5,5 грн за килограмм — это одно из самых заметных подорожаний среди бакалеи.

Сколько стоит сахар в сетях

Разброс цен в крупных супермаркетах ощутимый. Самый дешевый сахар — 34,90 грн за килограмм — зафиксирован в Auchan и Metro. В Novus килограмм продают по 34,99 грн, а самый дорогой ценник в Megamarket — 38,50 грн.

Подсолнечное масло тоже подорожало

Масло «Олейна» рафинированное (850 мл) на 23 сентября в среднем стоит 107,30 грн против 100,68 грн в августе. В Auchan за бутылку просят 109,40 грн, в Megamarket — 112,50 грн, а самая низкая цена зафиксирована в Novus — 99,99 грн.

Масло «Щедрый Дар» того же объема подорожало меньше: 100,66 грн против 100,07 грн месяцем ранее. В Novus его продают по 96,99 грн, в Metro — по 99 грн, а в Auchan — по 106 грн.

Как отслеживать цены

Рост цен на сахар и масло — часть общего подорожания продуктов в Днепропетровской области. Динамику цен на бакалею ежедневно обновляет портал Минфин, где можно сравнить актуальные ценники в разных торговых сетях региона.

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