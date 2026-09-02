Подорожчання продуктів у Одеській області помітне одразу в кількох категоріях, повідомляє Politeka.

За останній місяць зросла вартість свинячих ребер, ріпчастої цибулі та свіжомороженої скумбрії.

Станом на 17 серпня середній показник становить 231,47 грн за кілограм. У липні аналогічний орієнтир був на рівні 230,22.

Найнижчу пропозицію нині зафіксовано в Auchan — 215,90. У Novus кілограм коштує 239, а в Megamarket — 239,50.

Від 17 липня середнє значення піднялося на 1,67 грн. Найбільш помітна зміна відбулася 23 липня: показник зріс із 229,80 до 231,47 і надалі залишався стабільним.

Середня вартість кілограма зараз складає 35,50 гривень. Для порівняння, у липні середній рівень становив 31,50.

Різниця між торговельними мережами залишається суттєвою. У Novus продукт продають за 25,99 гривень, тоді як у Megamarket ціна сягає 45.

Протягом серпня вартість помітно коливалася: 3 числа вона становила 19,89 грн, а вже наступного дня піднялася до 37,99. На 17 серпня показник зупинився на 35,50.

Таким чином, подорожчання продуктів у Одеській області охоплює й базові овочі: порівняно з 17 липня приріст для цибулі становить 4 гривні за кілограм.

Найдорожчою позицією серед трьох проаналізованих товарів залишається скумбрія. Її середня ціна досягла 343,49 грн за кілограм.

У різних мережах вартість відрізняється. Metro пропонує товар за 316,94, Megamarket — за 349. В Auchan та Novus цінник становить 354.

У липні середній показник був значно нижчим — 321,48. За місяць приріст склав 5 гривень, хоча найбільша зміна припала на серпень: після 9 числа значення закріпилося на позначці 343,49.

Загалом наведені дані свідчать про різну динаміку вартості продуктів. Найбільший розрив між липневим та нинішнім середнім рівнем спостерігається у рибній категорії, тоді як м'ясо змінилося значно менше.

Джерело: Мінфін

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