Денежная помощь в Днепропетровской области от Эстонского совета по делам беженцев доступна уязвимым домохозяйствам — пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям. Единовременная выплата на ведение собственного хозяйства достигает 17 381 гривни.

Денежная помощь в Днепропетровской области от Эстонского совета по делам беженцев в Украине открылась осенью 2026 года. Регистрацию объявили для уязвимых домохозяйств, которые пострадали из-за войны или исчерпали сбережения, — деньги выдают на ведение сельского хозяйства для улучшения продовольственной безопасности.

Программа охватывает три области Украины. В Днепропетровской области заявки принимают в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах. Также в перечне — Запорожский район Запорожской области и Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.

Кто имеет право на выплату

Чтобы претендовать на помощь, домохозяйство должно иметь хотя бы один признак уязвимости. Речь идет о наличии лиц с инвалидностью I–II группы, тяжелыми или хроническими болезнями, а также тех, кому нужно дорогое лечение или уход. Подходят и семьи, где живут только пожилые люди от 60 лет, включая одиноких.

Помощь могут оформить и домохозяйства, где есть безработные члены семьи в возрасте 50–59 лет; семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми; домохозяйства с беременными женщинами и детьми до двух лет; семьи с детьми до 18 лет, где есть только мать или отец; домохозяйства, где все члены в возрасте 18–49 лет не имеют работы; семьи ветеранов войны, завершивших службу, и молодые семьи до 24 лет включительно.

Размеры денежной помощи в Днепропетровской области

Сумма зависит от вида хозяйственной деятельности, которой планирует заниматься домохозяйство. На производство растительной продукции в открытом грунте или в теплице выплачивают 16 600 гривен. На производство яичной и мясной продукции — разведение птицы, свиней, кроликов или нутрий — предусмотрено 12 780 гривен.

Наибольшую сумму — 17 381 гривну — выдают на молочное производство: разведение коров, коз или овец. Выплату за одним из выбранных видов деятельности предоставляют единоразовым платежом.

Как зарегистрироваться и какие документы подготовить

Желающим нужно заполнить форму предварительной регистрации Эстонского совета по делам беженцев в Украине. Среди документов: справка переселенца (если перемещены более полугода назад), медицинская справка о ранении или психологической травме вследствие боевых действий, подтверждение потери члена семьи из-за войны, справка об инвалидности вследствие войны, акт о разрушении или повреждении имущества и подтверждение проживания в населенном пункте из списка территорий, где ведутся или велись боевые действия.

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