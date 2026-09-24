Начало отопительного сезона 2026 в Кропивницком может стартовать уже в конце октября — в мэрии назвали условие, при котором в дома подадут тепло.

Отопление в Кропивницком этой осенью включат не по календарю, а по погоде. Как сообщили в Кропивницком городском совете, начало отопительного сезона 2026 в Кропивницком ожидается уже в конце октября.

Батареи в домах кропивничан станут теплыми, когда выполнится нормативное условие. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток, в течение которых средняя суточная температура воздуха составляет +8°C или ниже.

Начальник главного управления ЖКХ городского совета Виктор Кухаренко объяснил, что, по прогнозам синоптиков, снижение среднесуточной температуры наружного воздуха ниже восьми градусов тепла в течение трех дней в Кропивницком ожидается именно на конец октября. То есть именно тогда коммунальщики планируют начать запуск тепла.

Как будут определять дату старта сезона

Горсовет ориентируется на фактическую температуру воздуха, а не на дату в календаре. Решение о подаче теплоносителя примут отдельно, как только погодное условие выполнится. Пока город завершает подготовку теплосетей, котельных и жилого фонда к зимнему периоду.

Теплоснабжение больниц, школ и детсадов традиционно могут запустить раньше — для этого руководители учреждений подают соответствующие обращения. Для жителей многоэтажек главный сигнал — официальные сообщения городского совета, где обнародуют дату фактического начала отопительного сезона 2026 в Кропивницком.

В Кропивницком городском совете напоминают, что теплоснабжающие предприятия работают в плановом режиме, а запуск системы будет проходить поэтапно — сначала котельные выйдут на рабочие параметры, затем тепло начнет поступать в дома.

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