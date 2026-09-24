Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 25 сентября по 1 октября показывает, что синоптики ожидают четыре дождливых дня на фоне умеренного тепла: максимальная температура воздуха достигнет +21°, а минимальная днем опустится до +16°.

предыдущий прогноз погоды на Одесщине уже предупреждал об изменчивости погоды, а новая неделя с 25 сентября по 1 октября принесет одесситам сразу четыре дождливых дня на фоне дневных температур от +16° до +21°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура воздуха в Одесской области будет колебаться от +16° до +21°, а ночная – от +14° до +16°.

В пятницу, 25 сентября, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями, воздух днем прогреется до +18°, а ночью охладится до +15°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 26 сентября, облачность с прояснениями сохранится, столбики термометров днем поднимутся до +20°, ночью – до +15°. Возможные осадки также не исключены.

В воскресенье, 27 сентября, ожидается переменная облачность без осадков, а дневная температура достигнет отметки +21° – это самый теплый день недели. Ночью воздух охладится до +14°.

В понедельник, 28 сентября, погода будет держаться на отметке +19° днем при облачной с прояснениями погоде, осадков не прогнозируют. Ночью температура опустится до +14°.

Во вторник, 29 сентября, воздух днем прогреется лишь до +16° – это самый прохладный день недели, ночью температура останется на том же уровне – +16°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В среду, 30 сентября, облачная с прояснениями погода сохранится, днем до +18°, ночью – до +14°. Возможны осадки.

В четверг, 1 октября, неделя завершится переменной облачностью без осадков, днем воздух прогреется до +20°, ночью – до +16°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 27 сентября, с температурой +21°, а самым прохладным – вторник, 29 сентября, когда воздух прогреется лишь до +16°. Перепад температур за неделю составит 5°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, субботу, вторник и среду.

Из-за дождливых дней одесситам стоит иметь при себе зонт и планировать дела с учетом переменчивой погоды. Водителям следует быть особенно осторожными на дороге во время осадков, снижать скорость и увеличивать дистанцию. В более прохладные дни, когда днем лишь +16-18°, а ночью +14°, стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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