Исполком горсовета утвердил новый тариф на централизованное водоотведение для КП «Николаевводоканал». Рассказываем, какой будет новая цена и почему ее изменили впервые с 2019 года.

Водоснабжение в Николаеве и тарифы на коммуналку снова в центре внимания — исполком городского совета 23 сентября утвердил новый тариф на услуги централизованного водоотведения, который начнет действовать уже с 1 октября 2026 года.

Как сообщает официальный портал Николаевского городского совета, документ предусматривает корректировку цены для обеспечения стабильной работы КП «Николаевводоканал» и предоставления качественных услуг потребителям.

Какой новый тариф утвердили

Тариф на услуги централизованного водоотведения составит 41,256 грн за кубометр. Такой уровень соответствует цене, установленной государственным регулятором — Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Основанием для принятия решения стало постановление НКРЭКУ № 2304, принятое в конце прошлого года. Таким образом, городской исполком фактически привел местный тариф в соответствие с уровнем, который уже утвердил государственный регулятор.

Важно: тариф на услуги водоснабжения остается без изменений. То есть корректируется лишь часть платежки, связанная с отведением сточных вод.

Почему тариф повысили впервые с 2019 года

Начальница отдела тарифов и ценовой политики департамента стратегического развития и инвестиций Елена Боличевская напомнила, что тарифы для предприятия не пересматривались с 2019 года. За это время значительно выросли цены на основные составляющие, влияющие на тарифообразование.

Из-за этого действующие тарифы «Николаевводоканала» больше не покрывают реальные затраты, и предприятие накапливает многомиллионную убыточность.

«За 8 месяцев текущего года предприятие имеет почти 360 миллионов гривен убытков», — отметила Елена Боличевская.

По ее словам, новый тариф позволит уменьшить убыточность предприятия почти на 48 миллионов гривен.

Что это значит для жителей

Для большинства потребителей изменение отобразится в графе «водоотведение» платежки. Поскольку тариф на водоснабжение остался неизменным, общий рост суммы будет зависеть от объема потребленной воды. Примерный расчет для домохозяйства можно сделать, умножив количество потребленных кубометров на новый тариф 41,256 грн/куб.м.

Новый тариф начнет действовать с 1 октября 2026 года — именно с этой даты решение исполкома вводится в действие.

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