Доплаты для пенсионеров в Киевской области начисляются вместе с пенсией после достижения определенного возраста. Речь идет о так называемой «возрастной» надбавке, размер которой зависит от того, сколько лет исполнилось человеку.
Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, надбавку назначают автоматически — отдельно обращаться не нужно. Деньги добавляют к пенсии со дня, когда пенсионер достиг соответствующего возраста.
Сколько добавляют в зависимости от возраста
Размер «возрастной» надбавки зависит от возрастной категории:
- 70–74 года — 300 гривен;
- 75–79 лет — 456 гривен;
- 80 лет и старше — 570 гривен.
Вместе с тем надбавку начисляют только тем, у кого размер пенсии не превышает 10 340,35 гривни. Если выплата больше этой суммы, «возрастная» надбавка не предусмотрена.
Как пересчитывают надбавку
Когда пенсионер переходит в следующую возрастную категорию, ему доначисляют только разницу. Например, в 70 лет человек получал 300 гривен, а после 75 лет ему добавляют еще 156 гривен — вместе выходит 456 гривен. После 80 лет начисляют еще 114 гривен до полных 570.
Надбавка начисляется со дня достижения возраста. Если пенсионер родился 1 числа — он получит полный размер уже в текущем месяце. Если же день рождения, например, 20 числа, доплату рассчитают только за дни, прошедшие после достижения возраста.
Проверить начисления и размер надбавки можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд». Там видно, выполнено ли условие по размеру пенсии.
Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Киевской области: в ПФУ рассказали, кому назначат надбавку за заслуги.
Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Киевской области: в ПФУ рассказали, как получить дополнительные выплаты.