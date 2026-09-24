Доплаты для пенсионеров в Киевской области начисляются автоматически после достижения 70 лет. В Пенсионном фонде Украины объяснили, какие суммы добавляют в зависимости от возраста и при каком условии.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области начисляются вместе с пенсией после достижения определенного возраста. Речь идет о так называемой «возрастной» надбавке, размер которой зависит от того, сколько лет исполнилось человеку.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, надбавку назначают автоматически — отдельно обращаться не нужно. Деньги добавляют к пенсии со дня, когда пенсионер достиг соответствующего возраста.

Сколько добавляют в зависимости от возраста

Размер «возрастной» надбавки зависит от возрастной категории:

70–74 года — 300 гривен;

75–79 лет — 456 гривен;

80 лет и старше — 570 гривен.

Вместе с тем надбавку начисляют только тем, у кого размер пенсии не превышает 10 340,35 гривни. Если выплата больше этой суммы, «возрастная» надбавка не предусмотрена.

Как пересчитывают надбавку

Когда пенсионер переходит в следующую возрастную категорию, ему доначисляют только разницу. Например, в 70 лет человек получал 300 гривен, а после 75 лет ему добавляют еще 156 гривен — вместе выходит 456 гривен. После 80 лет начисляют еще 114 гривен до полных 570.

Надбавка начисляется со дня достижения возраста. Если пенсионер родился 1 числа — он получит полный размер уже в текущем месяце. Если же день рождения, например, 20 числа, доплату рассчитают только за дни, прошедшие после достижения возраста.

Проверить начисления и размер надбавки можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд». Там видно, выполнено ли условие по размеру пенсии.

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