Начало отопительного сезона 2026 в Сумах готовит коммунальное предприятие «Сумытеплоэнерго» — тепло и горячую воду потребителям планируют подавать без сбоев, несмотря на обстрелы объектов генерации. Когда именно включат тепло и какую альтернативу источникам энергии готовят к зиме, рассказал директор предприятия Дмитрий Васюнин.

Начало отопительного сезона 2026 в Сумах предприятие «Сумытеплоэнерго» готовит уже в пятый раз к «самой сложной» зиме, и в этом году она осложнена вражескими обстрелами объектов тепловой генерации.

Несмотря на это, на предприятии заверяют: все потребители получают тепло и горячую воду без сбоев. Каждый источник тепловой энергии уже обеспечен альтернативным источником электроэнергии, а для обслуживания генераторов сформирована отдельная бригада.

Стопроцентная альтернатива ТЭЦ

Враг разрушает тепловую генерацию еще с лета, и Сумская ТЭЦ не стала исключением. Поэтому с ноября на предприятии ведется работа по приобретению оборудования для децентрализации источников тепловой энергии по всему городу.

По плану, к началу сезона «Сумытеплоэнерго» должно получить стопроцентную альтернативу поставки тепла, полностью независимую от ТЭЦ. Это должно обезопасить город от сценария, который произошел в прошлый раз.

Тогда сезон стартовал 21 октября, но уже через четыре дня его пришлось остановить из-за атаки на объект генерации. Тепло удалось восстановить лишь через три дня.

Когда включат тепло и кто получит его первым

Согласно постановлению Кабмина №830, отопительный период начинается не позже, чем после трех суток, когда среднесуточная температура достигнет +8°C или ниже. При аналогичном условии превышения +8°C в течение трех суток сезон завершается.

Коммунальные службы сейчас проверяют котельные, теплосети, жилые дома, а также школы, детсады и больницы.

Проблемные дома-кооперативы

Отдельная ситуация сложилась в 12 одноэтажных домах — бывших кооперативах в Сумах. Чтобы получить тепло, дом должен иметь Акт готовности, который оформляют после гидравлических испытаний; работы следовало выполнить до 15 сентября.

В прошлом году для трех домов на 2-м Заводском переулке сезон начался лишь 2 декабря, а через семь дней подачи тепло отключили из-за порыва теплосети. По состоянию на январь 2026 года эти дома все еще были без отопления.

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