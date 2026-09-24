Графики отключения света в Черкасской области 25 и 26 сентября предусматривают плановые отключения в Черкассах, Умани и нескольких селах. Энергетики опубликовали расписание, по которому отдельные улицы останутся без электроснабжения на несколько часов.

Графики отключения света в Черкасской области на 25 и 26 сентября уже опубликованы — в четверг и пятницу часть потребителей временно останется без электроснабжения из-за плановых работ на сетях. Об этом сообщает "Черкассыоблэнерго", разместив соответствующее расписание на официальном портале.

Больше всего отключений запланировано в областном центре. В Черкассах 25 сентября с 09:00 до 15:00 (часть адресов — до 16:00) без света останутся жители целого перечня улиц: Благовестная, Гуржиевская, Е. Чикаленко, Пастеровская, С. Кишки, бульвар Т. Шевченко, Защитников Азовстали, Чигиринская, Героев Днепра, Припортовая, переулок Кривой, Смелянская, переулки Одесские, Одесская и М. Грушевского.

Графики по районам области

В городе Умань 25 сентября с 08:00 до 17:00 свет будут выключать на участке трассы Киев–Одесса (209 км + 600 м), а также на улицах Бетховена и Саксаганского. В тот же день плановые отключения затронут и сельскую местность.

В частности, в селе Городецкое 25 сентября с 08:00 до 17:00 без электроэнергии будут улицы Мира, Набережная и Восточная. В селе Томашовка с 08:00 до 18:00 обесточат улицы Центральную, Т. Шевченко, Заречную и Майскую.

На следующий день, 26 сентября, отключения продолжатся, но уже за пределами Черкасс и Умани. В селе Капустино с 08:00 до 20:00 без света останется улица Н. Чекмак. В селе Ивахны в тот же промежуток обесточат улицы Бурды, Кольцевую, Озерную и Победы.

Что стоит знать потребителям

Энергетики напоминают, что указанные отключения носят плановый характер и связаны с ремонтными работами. Полный перечень адресов с уточнением времени для каждой улицы можно проверить на официальном портале "Черкассыоблэнерго" в разделе плановых отключений — там информация обновляется оперативно.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Черкасской области 23 и 24 сентября: опубликованы графики.