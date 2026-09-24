Доплаты для пенсионеров в Винницкой области назначаются автоматически тем, кто достиг определенного возраста, — от 300 до 570 гривен ежемесячно в зависимости от возраста.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области в ПФУ начисляют автоматически — никаких заявлений, справок или визитов в отделения не нужно. Деньги просто добавляются к ежемесячной пенсии со дня, когда человек переступает соответствующую возрастную границу.

Размер возрастной доплаты зависит от того, сколько лет исполнилось пенсионеру. После достижения 70 лет к пенсии добавляют 300 гривен, после 75 лет — 456 гривен, а после 80 лет — 570 гривен ежемесячно.

Почему суммы не складываются полностью

Здесь есть важный нюанс: указанные суммы не суммируются между собой отдельно. Достигнув 75 лет, пенсионер получает не дополнительно 456 гривен к прежней сумме, а увеличение лишь на 156 гривен — ведь 300 гривен за 70 лет уже входят в эти 456.

Так же после 80-летия выплата возрастает еще на 114 гривен, пока не достигнет максимальных 570 гривен. Итак, фактическая динамика такая: 70 лет — 300 грн, 75 лет — плюс 156 грн, 80 лет — плюс 114 грн.

Кто имеет право на надбавку

Доплата предусмотрена для граждан с любым видом пенсионного обеспечения: по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца. При этом не имеет значения, продолжает ли человек работать официально и какой у него страховой стаж.

Единственное ограничение — размер общей пенсионной выплаты. Надбавку получают лишь те пенсионеры, у кого сумма всех выплат вместе с надбавками и целевыми пособиями не превышает 10 340 гривен в месяц. Данные об этом ПФУ берет автоматически из своей электронной базы.

Что делать, если доплату не начислили

Если вы достигли 70, 75 или 80 лет, а надбавку не добавили, стоит обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда в Винницкой области или позвонить на горячую линию ПФУ. Специалисты проверят данные в реестре и при необходимости проведут перерасчет.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ рассказали, от чего зависит размер надбавки за стаж.

Также Politeka сообщала, ПФУ сообщил, кто может получить надбавку к пенсии.