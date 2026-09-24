Денежная помощь в Черкасской области от УВКБ ООН с апреля 2026 года работает по новым правилам: вместо многоцелевой программы выплаты распределяют по приоритетам — эвакуированным, пострадавшим от обстрелов и наиболее уязвимым переселенцам.

Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области от УВКБ ООН с апреля 2026 года предоставляется по новым правилам — вместо многоцелевой программы деньги теперь распределяют по приоритетам в зависимости от потребностей домохозяйства.

Об этом говорится в обновленной программе УВКБ ООН в Украине. Выплаты, как и раньше, предназначены для уязвимых внутренне перемещенных лиц, людей, которые вернулись домой, и других уязвимых категорий населения. Центры регистрации, где переселенцы могут подтвердить право на помощь, работают в 16 областях — в том числе и в Черкасской.

Сколько денег можно получить

Программа «Денежная помощь по приоритетам» (ГДП) предусматривает несколько уровней выплат в зависимости от ситуации семьи:

эвакуированные и пострадавшие от обстрелов — 12 300 грн на человека единоразово (расчет на 3 месяца);

жители прифронтовых территорий (0–50 км от фронта или границы) — 10 800 грн на человека сроком на 6 месяцев, можно одним платежом;

наиболее уязвимые ВПЛ, находящиеся в перемещении более 6 месяцев, — 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью;

лица, вернувшиеся домой в течение последних 12 месяцев, — 3 600 грн в месяц в течение 3 месяцев (в целом 10 800 грн одним платежом).

Для эвакуированных главное условие — зарегистрироваться в течение 45 дней после выезда из опасной территории. Помощь наиболее уязвимым ВПЛ предоставляют только по направлению после оценки потребностей домохозяйства партнером УВКБ ООН.

Какие документы нужны

При регистрации нужны: налоговый номер, паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого банковского счета заявителя, свидетельства о рождении детей. При необходимости добавляют документ об опекунстве и медицинское заключение.

Как зарегистрироваться

Переселенцы, которые соответствуют критериям, проходят собеседование с партнерами УВКБ ООН в центрах регистрации. Домохозяйства также могут подать заявку онлайн — через очередь на сайте r2p.org.ua. Прямой регистрации через центры УВКБ ООН для всех категорий нет: часть помощи предоставляют только по направлению.

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