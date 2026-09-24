Доплаты для пенсионеров в Одесской области по уходу теперь назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины. Рассказываем, кому полагается государственная социальная помощь и как ее оформить.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области по уходу теперь оформляют и выплачивают через Пенсионный фонд Украины — такой порядок действует для всех областей страны, в том числе и для Одесской области.

С 1 июля 2025 года назначение и выплата государственной социальной помощи по уходу осуществляется через ПФУ. Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета Министров Украины от 11.06.2025 № 695, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда.

Кому полагается денежная помощь по уходу

Доплату могут получить граждане Украины, постоянно проживающие на территории государства, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях. Речь идет прежде всего о тех, кто по состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе.

Право на помощь имеют лица с инвалидностью I группы, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном уходе, а также одинокие граждане, достигшие 80-летнего возраста. Отдельные категории — одинокие лица с инвалидностью II и III групп, которым по медицинскому заключению нужен постоянный присмотр.

Как рассчитывается размер выплаты

Размер государственной социальной помощи по уходу зависит от категории получателя и степени потребности в посторонней помощи. Сумма рассчитывается в процентах от прожиточного минимума, поэтому точная гривневая величина каждый год может меняться вместе с изменением социальных стандартов.

Наибольший размер полагается лицам, ухаживающим за человеком с инвалидностью I группы подгруппы А — самой тяжелой степени зависимости. Меньший процент предусмотрен для подгруппы Б, а наименьший — для одиноких пенсионеров в возрасте 80 лет и старше.

Как оформить помощь через Пенсионный фонд

Заявление на назначение помощи можно подать в любой сервисный центр ПФУ в Одесской области независимо от места регистрации, а также через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или через приложение «Дия».

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на помощь: справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии для лиц с инвалидностью или заключение врачебно-консультативной комиссии для пожилых лиц, а также паспорт и идентификационный код.

После подачи полного пакета документов решение о назначении выплаты принимается в течение установленного срока, а деньги начисляются на карту или доставляются почтой — по выбору получателя.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ назвали, кто может получить надбавку 1038 гривен.