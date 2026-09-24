Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 25 сентября по 1 октября показывает спокойный переход к октябрю: максимум днём поднимется до +19° во вторник, 29 сентября, а минимум составит +16° в пятницу, 25 сентября, с возможными осадками в воскресенье.

прошлая дождливая неделя в Харьковской области завершилась, и теперь синоптики фиксируют более спокойную картину: на протяжении недели с 25 сентября по 1 октября температура днём будет колебаться в пределах +16°...+19°, а осадки ожидаются лишь один раз.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели удержатся в диапазоне от +16° до +19°, а ночные — от +7° до +14°.

В пятницу, 25 сентября, воздух днём прогреется до +16°, а ночью охладится до +7°. Синоптики ожидают переменчивую облачность без осадков.

В субботу, 26 сентября, столбики термометров днём будут поднимаются до +18°, ночью — до +8°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 27 сентября, температура днём удержится на отметке +18°, ночью ожидается +11°. Облачно с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 28 сентября, днём до +18°, ночью до +14° — самая тёплая ночь недели. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 29 сентября, воздух прогреется до +19° — это самый высокий показатель недели, ночью +12°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 30 сентября, днём так же +19°, ночью +12°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 1 октября, температура днём опустится до +17°, ночью — до +12°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Самым тёплым днём недели станет вторник, 29 сентября, с температурой +19°, а самым прохладным — пятница, 25 сентября, с максимумом +16°. Перепад температур за неделю составляет лишь 3°, поэтому резких изменений погоды не ожидается. Осадки прогнозируют один раз — в воскресенье, 27 сентября.

Поскольку перепад температур незначительный и жары нет, особых предостережений нет: в воскресенье, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными на дороге. В другие дни недели погода будет оставаться комфортной для прогулок и повседневных дел.

Ранее Politeka сообщала, что харьковскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 23 по 29 сентября.

Также Politeka сообщала, что синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в харьковской области.

Как сообщала Politeka, харьковскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 21 по 27 сентября.