Графики отключения света в Черниговской области 25 и 26 сентября предусматривают ежедневные отключения с 09:00 до 17:00 в десятках кварталов Чернигова. Жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки.

Графики отключения света в Чернигове на ближайшие дни снова обновились: в четверг и пятницу, 25 и 26 сентября, часть города останется без электроэнергии в течение рабочего дня.

Речь идет о плановых почасовых отключениях, которые будут действовать ежедневно в один и тот же интервал — с 09:00 до 17:00. То есть света может не быть до восьми часов подряд.

Как сообщает Черниговоблэнерго, под отключения попадают преимущественно частный сектор и отдельные многоквартирные кварталы областного центра.

Какие улицы обесточат 25 сентября

В четверг в графике — самый широкий перечень адресов. Без электроэнергии останутся, в частности, улица Глуховская и 1-й и 2-й Глуховские переулки, а также улицы, названные в честь гетманов: Ивана Мазепы, Кирилла Разумовского и соответствующие переулки.

В этот же день отключения затронут районы Подусовки (улицы Подусовская, Озерная, Луговая, Степная), а также улицы Героев Чернобыля, Степана Бандеры, Вячеслава Чорновола, Леонида Каденюка, Романа Бжеского и Стародубского полка.

Кроме того, в график вошли Седневская, Корюковская, Городнянская, Менская, Сосницкая, Мстиславская, Днепровская, Харьковская, Шевченко, Пирогова, Заньковецкой, Теробороны, Танкистов и ряд других улиц и переулков.

График на 26 сентября

В пятницу перечень несколько короче: из него исчезают, например, Березовая, Белоусская, Весенняя, Вадима Модзалевского, Элеваторная, Забаровский, Ивана Мазепы, Музыкальная, Одесская, Первомайская, Спортивная, Стрелецкая, Соловьиная, Транспортная, Трудовая и Степной переулок.

В то же время почти все основные улицы остаются в обоих днях графика. Жителям улиц 1-й и 2-й Кирилла Разумовского, Алексеева, Береговая, Вишневая, Волковича, Кривоноса 2-й и 3-й, Кукушанка, Сагайдак, Староказарменная и Яровая свет будут отключать оба дня.

Что стоит сделать жителям

Энергетики рекомендуют заранее позаботиться о заряде мобильных телефонов, павербанков и аккумуляторов для фонариков. Холодильники в часы отключений лучше лишний раз не открывать — так продукты дольше сохранят температуру.

Актуальный перечень адресов и возможные изменения графика стоит проверять непосредственно на странице объявлений АО «Черниговоблэнерго», ведь при аварийных ситуациях графики могут корректироваться оперативно.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черниговской области 23 и 24 сентября: названы часы и улицы.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Чернигове 22 и 23 сентября: опубликованы графики и адреса.