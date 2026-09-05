Как быстро очистить чайник от накипи, знают не все, хотя именно этот налёт медленно портит прибор и даже вредит здоровью. Проверенные народные средства — уксус, лимонная кислота и сода — помогут вернуть технике чистоту за считанные минуты.

Накипь на стенках чайника — это не просто некрасивый налёт. Из-за жёсткой воды она оседает на нагревательном элементе, медленно разрушает прибор и может вредить здоровью: провоцирует мочекаменные болезни и кариес, сообщает 24 Канал. Поэтому стоит знать, как быстро очистить чайник от накипи в домашних условиях.

Уксус

Для пластиковых, стеклянных или металлических чайников, которые греют воду на плите, подойдёт обычный уксус. Для электрочайников этот метод слишком агрессивен, поэтому его лучше избегать. Раствор готовят так: 100 миллилитров уксуса разводят в 1 литре воды, заливают в чайник и ставят на медленный огонь.

Смесь должна прокипеть несколько минут — запах будет неприятным, но накипь будет отслаиваться сама. Затем воду сливают, чайник ополаскивают и насухо вытирают. Прежде чем снова им пользоваться, стоит дважды прокипятить чистую воду.

Лимонная кислота

Этот способ универсальный: он подходит и для обычных, и для электрочайников. Исключение — только стеклянные модели. На полный чайник воды добавляют 2 столовые ложки лимонной кислоты, раствор кипятят и оставляют минимум на 30 минут, чтобы кислота растворила накипь.

После этого раствор сливают, чайник промывают, а перед использованием ещё раз кипятят воду.

Сода

И обычные, и электрочайники можно почистить пищевой содой. Достаточно добавить 1 чайную ложку соды в кипячёную воду, оставить раствор в чайнике на 30 минут, а затем тщательно всё вымыть. Перед использованием чайник моют и дважды кипятят в нём воду.

Если накипь очень толстая

Когда налёт застарелый, можно смешать уксус, соду и лимонную кислоту. Однако такая агрессивная смесь подходит только для обычных чайников — электрочайники и стеклянные модели она может испортить.

Кроме народных методов, на рынке есть специальные средства для удаления накипи из чайников и кофеварок. Их формула бережно снимает налёт, не повреждая прибор.

Что запомнить

Уксус — только для чайников на плите, не для электрочайников.

Лимонная кислота — для обычных и электрочайников, кроме стеклянных.

Сода — универсальное средство.

После любого метода дважды прокипятите чистую воду.

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