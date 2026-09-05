Накипь на стенках чайника — это не просто некрасивый налёт. Из-за жёсткой воды она оседает на нагревательном элементе, медленно разрушает прибор и может вредить здоровью: провоцирует мочекаменные болезни и кариес, сообщает 24 Канал. Поэтому стоит знать, как быстро очистить чайник от накипи в домашних условиях.
Уксус
Для пластиковых, стеклянных или металлических чайников, которые греют воду на плите, подойдёт обычный уксус. Для электрочайников этот метод слишком агрессивен, поэтому его лучше избегать. Раствор готовят так: 100 миллилитров уксуса разводят в 1 литре воды, заливают в чайник и ставят на медленный огонь.
Смесь должна прокипеть несколько минут — запах будет неприятным, но накипь будет отслаиваться сама. Затем воду сливают, чайник ополаскивают и насухо вытирают. Прежде чем снова им пользоваться, стоит дважды прокипятить чистую воду.
Лимонная кислота
Этот способ универсальный: он подходит и для обычных, и для электрочайников. Исключение — только стеклянные модели. На полный чайник воды добавляют 2 столовые ложки лимонной кислоты, раствор кипятят и оставляют минимум на 30 минут, чтобы кислота растворила накипь.
После этого раствор сливают, чайник промывают, а перед использованием ещё раз кипятят воду.
Сода
И обычные, и электрочайники можно почистить пищевой содой. Достаточно добавить 1 чайную ложку соды в кипячёную воду, оставить раствор в чайнике на 30 минут, а затем тщательно всё вымыть. Перед использованием чайник моют и дважды кипятят в нём воду.
Если накипь очень толстая
Когда налёт застарелый, можно смешать уксус, соду и лимонную кислоту. Однако такая агрессивная смесь подходит только для обычных чайников — электрочайники и стеклянные модели она может испортить.
Кроме народных методов, на рынке есть специальные средства для удаления накипи из чайников и кофеварок. Их формула бережно снимает налёт, не повреждая прибор.
Что запомнить
- Уксус — только для чайников на плите, не для электрочайников.
- Лимонная кислота — для обычных и электрочайников, кроме стеклянных.
- Сода — универсальное средство.
- После любого метода дважды прокипятите чистую воду.
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