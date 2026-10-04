Гуманитарная помощь в Хмельницком продолжается: в громаде стартовала новая выдача продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц. Получить их могут семьи с детьми до 18 лет, многодетные семьи и новозарегистрированные ВПЛ.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Хмельницком расширила перечень получателей — в громаде стартовала новая выдача продуктовых наборов для переселенцев, которые обустраивают жизнь в городе. Об этом сообщили в Хмельницком городском совете.

Кто может получить наборы

Гуманитарная помощь в Хмельницком предусмотрена для семей с детьми до 18 лет, многодетных семей и семей, где дети находятся под опекой. Получить продукты также могут ВПЛ, которые только что зарегистрировались в Хмельницкой городской территориальной громаде.

Когда и куда обращаться

Наборы выдают с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00 в штабе по адресу: улица Героев Мариуполя, 33 (бывшая улица Гагарина). Пятница — санитарный день, поэтому в этот день помощь не выдают.

Какие документы нужны

Для получения помощи нужны оригиналы документов. Семьям с детьми — паспорт, свидетельства о рождении детей и справки ВПЛ на детей и родителей с подтверждением статуса в Хмельницкой МТГ. Новозарегистрированным ВПЛ — паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ с регистрацией в громаде.

Во время воздушной тревоги выдачу приостанавливают и возобновляют только после объявления отбоя, поэтому перед выходом из дома стоит проверить актуальные уведомления.

В городском совете подчеркивают: за каждым набором — не только необходимые продукты, но и поддержка для людей, которые покинули свои дома из-за войны.

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