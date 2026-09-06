Департамент образования Житомирского городского совета согласовал примерное четырехнедельное меню завтраков для школьников 1–11 классов. Рыба в нем — каждую среду, куриные наггетсы — лишь раз в четыре недели, а фрукты предусмотрены ежедневно.

Школьное питание в Житомире с нового учебного года существенно изменилось: департамент образования городского совета уже согласовал примерное четырехнедельное меню завтраков, по которому кормят учеников 1–11 классов.

27 августа департамент образования Житомирского городского совета передал руководителям школ копию согласованного примерного четырехнедельного меню для учеников 1–11 классов. Оно рассчитано на осенний период и три возрастные группы — 6–11, 11–14 и 14–18 лет. Как сообщает «Житомир-Онлайн», журналисты просмотрели все 20 дневных наборов.

Рыба — каждую среду, а понедельники начинаются с омлета или драчены

В четырехнедельном цикле хорошо заметен определенный ритм. В понедельник основным блюдом каждый раз является омлет или драчена — традиционное запеченное блюдо из яиц, похожее на пышный омлет или запеканку. В меню чередуются обычный омлет, драчена с сыром, омлет с овощами, а на четвертую неделю — драчена с тыквой и твердым сыром.

Среда во всех четырех неделях — рыбный день. Детям готовят запеченную рыбу, рыбу в сметанном соусе, рыбу в яйцах и рыбу, запеченную под сыром. Гарниры тоже не повторяются: картофельное пюре, отварной или тушеный картофель.

Куриные наггетсы, которые легко ассоциируются с фастфудом, в этом меню появляются лишь один раз — во вторник четвертой недели. Вместе с ними предусмотрены салат из капусты, моркови и яблок, гречневая каша, жареные баклажаны, печеное яблоко, какао и цельнозерновой хлеб.

Как выглядит один школьный завтрак

В четверг первой недели детям предлагают салат из капусты с орехами, курицу с яблоками в сметане, макароны с овощами, лимон с сахаром, чай, банан и цельнозерновой хлеб. А в пятницу третьей недели — свежие овощи, ризотто с зеленым горошком и твердым сыром, творожную запеканку с морковью, чай, апельсин, порцию сушеных фруктов, ягод, семян и орехов.

Есть в меню и менее привычные сочетания: кускус с омлетом и овощами, чечевичное пюре с запеченным под сыром куриным филе, гороховое пюре с курицей и сладкой паприкой, пудинг из творога с ягодным соусом, бабка из тыквы, запеченная с сыром. Фрукты — свежие, печеные или с сиропом — предусмотрены ежедневно.

Шестилетнему и старшекласснику дадут разные порции

Меню отдельно определяет вес блюд для трех возрастных групп. Например, куриного стейка для детей 6–11 лет предусмотрено 75 граммов, для учеников 11–14 лет — 105 граммов, а для подростков 14–18 лет — 130 граммов. Бабки из тыквы, запеченной с сыром, младшим школьникам дают 185 граммов, а двум старшим возрастным группам — по 215 граммов. Отличается и количество гарниров, салатов и хлеба.

Меню называется примерным: в документе отдельно указано, что любые изменения нужно дополнительно согласовывать. С 1 сентября бесплатное горячее питание распространили на учеников 1–11 классов, поэтому новое меню касается значительно большего количества семей.

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