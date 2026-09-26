Подорожание продуктов во Львове продолжается: по состоянию на 25 сентября, по данным мониторинга цен Минфина, заметно выросли цены на яйца, молоко и мясо, тогда как часть твёрдых сыров, наоборот, подешевела.

Помощь переселенцам во Львове продолжается, но одновременно подорожание продуктов во Львове не останавливается — об этом свидетельствует мониторинг цен, который Минфин ежедневно ведёт по супермаркетам Auchan, Metro, Novus и Megamarket. По состоянию на 25 сентября 2026 года сильнее всего выросли яйца, молоко и часть мясных позиций.

Яйца подорожали сильнее всего

За месяц цены на куриные яйца выросли заметнее всего. Десяток «Ясенсвит» категории С1 теперь стоит в среднем 84,25 грн против 59,49 грн в августе — плюс 24,76 грн. Яйца «Квочка» С1 подорожали с 57,12 до 78,99 грн за 10 штук, а упаковка «Ясенсвит» на 18 яиц — с 106,95 до 134,00 грн.

Молоко и твёрдый сыр

Молоко «Яготинское» 2,6% (900 мл) в сентябре стоит в среднем 64,99 грн против 59,51 грн в августе. Разброс по сетям большой: в Auchan — 61,10 грн, в Metro — 61,88 грн, в Novus — 61,99 грн, а в Megamarket — целых 75,00 грн. «Простонаше» 1% подорожало с 61,90 до 71,50 грн.

Твёрдый сыр показал разнонаправленную динамику. «Комо» традиционный 50% прибавил сразу 89,55 грн — 616,32 грн/кг против 526,77 грн в августе. Зато «Звени Гора» голландский 45%, наоборот, подешевел с 553,02 до 532,45 грн/кг.

Свинина и варёная колбаса

Почти все позиции из свинины прибавили в цене. Рёбра в среднем подорожали с 230,28 до 259,97 грн/кг, подчеревина — с 218,14 до 245,97 грн, грудинка — с 205,75 до 221,82 грн, ошеек — с 314,38 до 332,33 грн/кг.

Варёная колбаса тоже подорожала: «Алан» докторская — до 529,48 грн/кг (в августе 482,63 грн), «Глобино» докторская — до 548,50 грн (512,60 грн), а более бюджетная «Ашан» докторская — с 381,05 до 399,90 грн/кг.

Рис и гречка

Среди круп рост сдержаннее. Гречка в среднем прибавила около 5 грн — до 79,70 грн/кг против 74,63 грн в августе. Рис круглый подорожал с 54,71 до 62,07 грн/кг, рис длинный — с 59,74 до 63,00 грн/кг.

Сравнение приведено со среднемесячными ценами за август 2026 года. Чтобы сэкономить, стоит сравнивать ценники в разных сетях: на одно и то же молоко разница между Auchan и Megamarket достигает почти 14 гривен за бутылку.

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