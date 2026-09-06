Департамент освіти Житомирської міської ради погодив примірне чотиритижневе меню сніданків для школярів 1–11 класів. Риба в ньому — щосереди, курячі нагетси — лише раз на чотири тижні, а фрукти передбачені щодня.

Шкільне харчування у Житомирі з нового навчального року суттєво змінилося: департамент освіти міської ради вже погодив примірне чотиритижневе меню сніданків, за яким годують учнів 1–11 класів.

27 серпня департамент освіти Житомирської міської ради передав керівникам шкіл копію погодженого примірного чотиритижневого меню для учнів 1–11 класів. Воно розраховане на осінній період і три вікові групи — 6–11, 11–14 та 14–18 років. Як повідомляє «Житомир-Онлайн», журналісти переглянули всі 20 денних наборів.

Риба — щосереди, а понеділки починаються з омлету чи драчени

У чотиритижневому циклі добре видно певний ритм. У понеділок основною стравою щоразу є омлет або драчена — традиційна запечена страва з яєць, схожа на пишний омлет чи запіканку. У меню чергуються звичайний омлет, драчена з сиром, омлет з овочами, а на четвертий тиждень — драчена з гарбузом і твердим сиром.

Середа у всіх чотирьох тижнях — рибний день. Дітям готують запечену рибу, рибу в сметанному соусі, рибу в яйцях та рибу, запечену під сиром. Гарніри теж не повторюються: картопляне пюре, відварна або тушкована картопля.

Курячі нагетси, які легко асоціюються з фастфудом, у цьому меню з'являються лише один раз — у вівторок четвертого тижня. Разом із ними передбачені салат із капусти, моркви та яблук, гречана каша, смажені баклажани, печене яблуко, какао та цільнозерновий хліб.

Як виглядає один шкільний сніданок

У четвер першого тижня дітям пропонують салат із капусти з горіхами, курку з яблуками у сметані, макарони з овочами, лимон із цукром, чай, банан і цільнозерновий хліб. А у п'ятницю третього тижня — свіжі овочі, ризото із зеленим горошком і твердим сиром, сирну запіканку з морквою, чай, апельсин, порцію сушених фруктів, ягід, насіння та горіхів.

Є в меню й менш звичні поєднання: кус-кус із омлетом та овочами, сочевичне пюре із запеченим під сиром курячим філе, горохове пюре з куркою та солодкою паприкою, пудинг із сиру з ягідним соусом, бабка з гарбуза, запечена з сиром. Фрукти — свіжі, печені або з сиропом — передбачені щодня.

Шестирічному і старшокласнику дадуть різні порції

Меню окремо визначає вагу страв для трьох вікових груп. Наприклад, курячого стейка для дітей 6–11 років передбачено 75 грамів, для учнів 11–14 років — 105 грамів, а для підлітків 14–18 років — 130 грамів. Бабки з гарбуза, запеченої з сиром, молодшим школярам дають 185 грамів, а двом старшим віковим групам — по 215 грамів. Відрізняється і кількість гарнірів, салатів та хліба.

Меню називається примірним: у документі окремо зазначено, що будь-які зміни потрібно додатково погоджувати. З 1 вересня безоплатне гаряче харчування поширили на учнів 1–11 класів, тож нове меню стосується значно більшої кількості родин.

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