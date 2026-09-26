Денежная помощь в Черниговской области по программе «Зимняя поддержка» доступна жителям, фактически проживающим в определенных территориальных громадах. В Пенсионном фонде Украины объяснили, куда именно подавать заявление, чтобы получить выплату.

Денежная помощь в Черниговской области по программе «Зимняя поддержка» доступна только тем, кто фактически проживает в определенных громадах. В Пенсионном фонде Украины объяснили, куда именно подавать заявление, чтобы получить предусмотренную для жителей региона выплату.

Выплату «Зимняя поддержка» ввели постановлением Кабинета Министров Украины № 1084 от 3 сентября 2026 года. Помощь рассчитана на жителей восьми областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Ключевое условие — человек должен фактически проживать в территориальной громаде, которую правительство включило в один из двух утвержденных перечней. Тем, кто лишь зарегистрирован в Черниговской области, но фактически живет в другом регионе, выплата не положена.

Куда подавать заявление на «Зимнюю поддержку»

В ПФУ назвали три способа оформить заявление. Первый — через сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Второй — через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Третий — через уполномоченных должностных лиц сельских, поселковых или городских советов.

То есть жителю Черниговской области не обязательно идти только в ПФУ: заявление принимают и в ЦПАУ, и в местном совете по месту фактического проживания.

Куда звонить для консультации

По вопросам оформления «Зимней поддержки» можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номеру 0 800 503 753 или по стационарным номерам (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71. Звонки на горячую линию бесплатные.

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