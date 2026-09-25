Денежная помощь в Днепропетровской области от Эстонского совета по делам беженцев теперь доступна жителям трёх районов региона. Регистрация открыта для уязвимых домохозяйств, которые ведут сельское хозяйство.

Денежная помощь в Днепропетровской области от Эстонии охватила три района региона — осенью 2026 года представительство Эстонского совета по делам беженцев в Украине открыло регистрацию на новую программу поддержки. Речь идёт о Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах.

Программа направлена на поддержку самостоятельного производства продуктов питания для наиболее уязвимых домохозяйств, пострадавших из-за войны или исчерпавших сбережения. Деньги предоставляют единовременным платежом на ведение хозяйственной деятельности.

Кто может претендовать на выплату

Податься на денежную помощь в Днепропетровской области могут домохозяйства, имеющие хотя бы один признак уязвимости. Среди них — семьи, где есть люди с инвалидностью I–II группы, тяжёлыми или хроническими болезнями либо те, кому нужно дорогое лечение.

Программа рассчитана и на домохозяйства, где живут только пожилые люди (от 60 лет), в том числе одинокие. Поддержку получат семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, беременными или детьми до двух лет, а также семьи, где ребёнка до 18 лет воспитывает только один из родителей.

В перечень вошли домохозяйства, где хотя бы один член семьи в возрасте 50–59 лет безработный, или где все члены в возрасте 18–49 лет не имеют работы. Помощь также предусмотрена для семей ветеранов войны, завершивших службу, и молодых семей до 24 лет включительно.

Какую сумму можно получить

Размер выплаты зависит от выбранного вида деятельности. За производство продукции растительного происхождения в открытом грунте или теплице предусмотрено 16 600 гривен. За разведение птицы, свиней, кроликов и нутрий выплатят 12 780 гривен.

Наибольшая сумма — 17 381 гривна — предусмотрена за молочную продукцию, то есть разведение коров, коз и овец. Выплату предоставляют одной суммой по одному из направлений деятельности.

Какие документы нужны для регистрации

Для участия нужно заполнить форму предварительной регистрации и подготовить документы: справку переселенца (при условии перемещения более полугода назад), медицинскую справку о ранении или психологической травме из-за боевых действий с подписью и печатью врача.

Также могут понадобиться подтверждение потери члена семьи из-за войны, справка об инвалидности вследствие войны, акт о разрушении или повреждении имущества и подтверждение проживания в населённом пункте, где ведутся или велись боевые действия.

Как сообщает издание Новини.LIVE, приём заявок открыт для жителей трёх областей Украины, в том числе и Днепропетровской.

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