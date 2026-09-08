Волынскому бизнесу советуют уже сейчас готовиться к возможным перебоям с электроснабжением и позаботиться о собственной энергетической независимости. Соответствующие рекомендации предпринимателям озвучил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Масштабную незаконную вырубку лесов на Волыни расследуют на фоне подготовки региона к зиме — а бизнесу области уже советуют готовиться к возможным отключениям электроэнергии. Рекомендации предпринимателям озвучил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Как сообщает ВСН, 7 сентября Терехов встретился с представителями бизнеса Волыни на ЧАО «Эдельвика» в Луцке. Главный тезис его выступления: в условиях войны предприятиям не стоит рассчитывать исключительно на централизованные системы энергоснабжения.

Харьков, который регулярно страдает от российских ударов по энергетической инфраструктуре, уже несколько лет перестраивает подходы к обеспечению города электроэнергией, теплом и водой. Ключевой принцип — децентрализация: повреждение отдельного объекта не должно парализовать всю систему.

«Сегодня мы кардинально меняем систему энергетики и переходим на собственное производство. Речь идет о когенерации, газопоршневом оборудовании и системах накопления электроэнергии. Для вас системы накопления — пожалуй, лучшее решение из всех», — отметил Игорь Терехов.

Накопители электроэнергии работают по принципу больших аккумуляторов: они сохраняют электроэнергию, чтобы предприятие могло использовать ее во время отключения основного питания. Для бизнеса это может стать одним из самых практичных решений в случае перебоев с электроснабжением.

Как бизнесу подготовиться к отключениям света

Терехов советует не ограничиваться лишь одним резервным источником. Предприятиям стоит заранее определить, что именно должно продолжать работать при отключении электроэнергии, и уже под это выстраивать собственную систему энергообеспечения. Харьков таким образом перестраивает не только электроснабжение, но и системы тепла и воды.

«Мы строим систему так, чтобы в случае повреждения одной ее части другая могла продолжать работать. Это касается и теплоснабжения, и водоснабжения, и электроэнергии», — пояснил городской голова Харькова.

Отдельно во время встречи говорили о физической защите предприятий от российских атак. В Харькове, по словам Терехова, используют разные способы защиты объектов, в частности специальные сетки, однако универсального решения нет. Предпринимателям советуют не пренебрегать коммуникацией с военными и учитывать их рекомендации по защите конкретных объектов.

Главный урок Харькова для других регионов — не ждать, пока возникнет проблема, а готовиться к ней заранее. Для бизнеса это означает создание собственных резервов электроэнергии, тепла и других критически необходимых ресурсов, чтобы даже в случае повреждения инфраструктуры предприятие могло продолжить работу.

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