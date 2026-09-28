Подорожание продуктов в Харьковской области ускоряется: по свежим данным мониторинга Minfin, сильнее всего за месяц подорожали куриные яйца — отдельные позиции прибавили более 40% к августовским ценам.

Подорожание продуктов в Харьковской области на этот раз сильнее всего ударило по куриным яйцам. По свежим данным мониторинга портала Minfin (данные обновлены 27 сентября), яйца «Квочка» С1 в упаковке из 10 штук в сети Novus стоят уже 78,99 грн, тогда как в августе средняя цена составляла 57,12 грн.

Ещё больше прибавили яйца «Ясенсвит» С1: десяток теперь в среднем продают за 84,25 грн (79,99 грн в Novus и 88,50 грн в Megamarket) против августовских 59,49 грн. То есть рост — более 40%. Упаковка из 18 штук «Ясенсвит» С1 обойдётся в 134 грн, тогда как в августе была 106,95 грн.

Заметно, но не так резко, подорожала и курятина. Бедро в среднем стоит 152,33 грн за килограмм (в августе — 134,82 грн), тушка — 114,25 грн против 106,87 грн. Зато голень даже немного подешевела: 94,50 грн за килограмм против 99,59 грн в августе.

Самой дорогой позицией остаётся куриное филе: в среднем 231 грн за килограмм (239 грн в Novus, 199 грн в Auchan, 255 грн в Megamarket). В августе средняя цена была 229,26 грн. Филе «Наша ряба» ещё дороже — 271,20 грн за килограмм.

Почему цены пошли вверх

Резкий скачок цен на яйца аналитики связывают с сезонным сокращением предложения после летнего пика и удорожанием кормов. В сетях, работающих в том числе и в Харьковской области (Novus, Megamarket, Auchan, Metro), ценники на базовые продукты в течение сентября пересматривали неоднократно.

Как сэкономить на базовых продуктах

Данные Minfin показывают существенную разницу цен между сетями. Десяток яиц «Ясенсвит» в Megamarket стоит 88,50 грн, а в Novus — 79,99 грн. Куриное филе выгоднее всего брать в Auchan — 199 грн за килограмм против 255 грн в Megamarket.

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