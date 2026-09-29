Подорожание продуктов в Одесской области за последний месяц стало особенно заметным на полках с яйцами: ежедневный мониторинг Минфина зафиксировал резкий скачок цен в супермаркетах Auchan, Novus и Megamarket.

Подорожание продуктов в Одесской области в супермаркетах за месяц стало резким — заметнее всего выросли цены на куриные яйца, которые в сентябре прибавили более 21 гривны за десяток по сравнению со средним августовским показателем.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга портала «Минфин», который отслеживает цены в сетях Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus и Varus. Источник фиксирует текущие и среднемесячные значения на первоочередные продукты — от бакалеи до мяса и яиц.

Куриные яйца марки «Квочка» (категория С1, 10 шт) сейчас в среднем стоят 78,85 грн: в Auchan — 78,70 грн, в Novus — 78,99 грн. Ещё в августе среднемесячная цена той же позиции составляла 57,12 грн. То есть всего за один месяц десяток яиц прибавил более 21 гривны.

Ещё заметнее вырос «Ясенсвит» (С1, 10 шт): в Novus эта позиция продаётся по 79,99 грн, а в Megamarket — 88,50 грн, при среднем показателе 84,25 грн. Августовская месячная цена была 59,49 грн.

Большая упаковка «Ясенсвит» (С1, 18 шт) в Novus стоит 134,00 грн, тогда как в августе в среднем — 106,95 грн. Аналогичную динамику аналитики фиксируют и по мясу, бакалее и маслу: рост цен производителей постепенно перекладывается на конечный ценник в магазинах Одесщины.

Почему дорожают яйца

Подорожание яиц эксперты связывают с сезонным снижением яйценоскости и ростом стоимости кормов. Мониторинг Минфина показывает, что цена в сентябре начала стабильно идти вверх без откатов, поэтому эксперты советуют следить за акциями и свежими недельными значениями каждый день.

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