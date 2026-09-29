Денежная помощь в Херсонской области от международной организации Acted: в сентябре 2026 года жители Станиславской громады могут получить по 10 800 гривен на каждого члена семьи.

Денежная помощь в Херсонской области от международной гуманитарной организации Acted стартовала в сентябре 2026 года. Программа финансовой поддержки охватила Станиславскую территориальную громаду: местная администрация уже передала благотворителям предварительные списки жителей, сообщают Новины.LIVE.

Сумма выплаты составляет 10 800 гривен на каждого члена домохозяйства. Это общая сумма, рассчитанная на шестимесячный период. Получить средства могут люди, которые фактически проживают на территории громады и относятся к льготным категориям населения в зоне активных боевых действий.

Отдельная поддержка предусмотрена для тех, кто эвакуировался в безопасные регионы. Выехавшим из громады от 45 дней до шести месяцев назад гарантируют 12 400 гривен на три месяца и еще 2 000 гривен ежемесячно при условии оформления статуса внутренне перемещенного лица.

Позже для жителей громады планируют запустить и «зимнюю» денежную помощь на отопительный сезон. Она также рассчитана только на льготные категории граждан, которые проживают в зоне боевых действий, а после принятия правительственного постановления документы для выплат нужно будет подавать отдельно.

Как оформить выплату

Автоматическая регистрация не проводится — из-за нестабильной связи и интернета в громаде. Чтобы попасть в программу, нужно лично обратиться к старосте или ответственным лицам в своем населенном пункте, передать копии документов, взять номер телефона представителя Acted и позвонить ему для уточнения и подтверждения данных.

Выплаты перечислят на банковский счет IBAN любого банка Украины. Окончательные списки получателей и график выплат местная власть объявит дополнительно.