Дефицит продуктов в Ровенской области этой зимой маловероятен — об этом говорят местные аграрии. Однако из-за нестабильной погоды и удорожания энергоносителей часть продуктов может заметно подорожать.

Гуманитарная помощь для переселенцев в Ровенской области по-прежнему нужна многим семьям, однако местные жители все чаще спрашивают: не опустеют ли полки магазинов зимой. Аграрии региона заверяют — тотального дефицита продуктов не будет.

Тревоги добавила погода. На Ровенщине в этом году было сухо, а весенние заморозки повредили фруктовые деревья. По словам агропредпринимательницы Любови Биренс, которую цитирует Полісся News, зерновые «перескочили» стадии развития, а картофель, несмотря на хорошие всходы, оказался в стрессе.

Ситуацию усложняет и то, что многие фермеры работают не ради прибыли, а чтобы сохранить хозяйство. Нынешние закупочные цены на овощи настолько низки, что некоторые запахивали лук, а картофель весной не могли продать. Поэтому вопрос дефицита продуктов в Ровенской области зависит скорее от того, сколько производителям удастся сохранить и заложить на хранение.

Что касается цен, аналитики настроены сдержанно-пессимистично. Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка прогнозирует, что до конца осени тепличные огурцы и томаты могут прибавить 50–60%, овощи борщового набора — 9–14%, а молочная продукция — 4–8%.

Какие продукты могут подорожать больше всего

Свежее мясо, по оценкам УКАБ, может подорожать на 5–7%, хлеб — на 2–4%. Зато гречка благодаря активному сбору урожая способна подешеветь в среднем на 15% — примерно до 55–65 гривен за килограмм.

Поэтому специалисты советуют не паниковать и не скупать продукты впрок в больших объемах. Разумнее всего — следить за ценниками и запасаться тем, что действительно дорожает быстрее всего: овощами и крупами длительного хранения.