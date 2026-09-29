Доплаты для пенсионеров в Полтавской области можно получить дополнительно к основной пенсии — не за возраст или стаж, а за особые заслуги перед государством. В Пенсионном фонде объяснили, кому назначают такую выплату и сколько она составляет.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области могут вырасти благодаря надбавке за особые заслуги перед Украиной. Это отдельная ежемесячная выплата, которую назначают в дополнение к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет. Выплата не зависит от того, на каком именно основании человек получает основную пенсию, поэтому право на нее имеют жители любого региона, в том числе Полтавщины.

Среди тех, кто может претендовать на надбавку, — лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и государственных премий Украины. Также выплату могут оформить люди, которые еще в советские времена получили Государственную премию СССР или УССР. Для этого нужен соответствующий документ — удостоверение лауреата или диплом о награде.

Сколько доплачивают в 2026 году

Размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен. Лауреатам премии имени Шевченко и государственных премий Украины устанавливают надбавку в пределах от 23% до 35% этого минимума. Минимально это означает 596,85 гривни в месяц, а максимальный размер существенно выше — до 908,25 гривни.

Важно: такая надбавка не подпадает под ежегодную мартовскую индексацию пенсий. Ее размер меняется только тогда, когда растет прожиточный минимум. То есть сумма остается фиксированной в течение года и не растет автоматически вместе с основной пенсией.

Как оформить доплату

Выплата не назначается автоматически — человек должен обратиться самостоятельно. Для этого следует подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий получение соответствующей премии или награды.

ПФУ рассматривает заявление с документами в течение 10 дней. Если право на выплату возникло, а человек обратился в течение 12 месяцев, надбавку могут установить со дня возникновения этого права. Во всех остальных случаях отсчет начинается со дня обращения.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Полтавской области: в ПФУ рассказали, кто может получить надбавку.

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