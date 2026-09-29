Денежная помощь во Львовской области доступна отдельным домохозяйствам — начата регистрация на выплату 43 200 гривен в рамках проекта «Семья семье» от Каритас-Спес.

Денежная помощь во Львовской области для пострадавших от войны снова доступна к оформлению — благотворительная организация открыла набор бенефициаров в проект «Семья семье: Индивидуальная поддержка».

Как сообщает информационный ресурс «де Помощь», проект реализует Каритас-Спес Львовской Архиепархии Римско-Католической Церкви в Украине. Его цель — поддержать семьи и лиц, пострадавших от последствий войны, путем предоставления финансовой помощи для восстановления источников дохода.

Программа действует в четырех областях Украины: Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Размер выплаты составляет 43 200 гривен на одно домохозяйство.

Кто может претендовать на выплату

Подать заявку могут две категории граждан. Во-первых, многодетные семьи, воспитывающие трое и более детей. Во-вторых, домохозяйства, в составе которых есть лица с инвалидностью.

Важное условие: участвовать могут только те, кто ранее не получал денежной помощи в рамках других проектов РМ «Каритас-Спес Украина» или других благотворительных организаций в Украине.

На что можно потратить средства

Полученные средства разрешено направить на профессиональное обучение и переквалификацию, закупку сельскохозяйственных материалов и оборудования — семян, техники, животных, а также на открытие или развитие собственного дела.

Как подать заявку

Желающим следует скачать грантовую заявку, заполнить ее, затем заполнить форму предварительной регистрации и прикрепить заполненную заявку. Для заполнения формы нужен Google-аккаунт.

Срок реализации проекта — сентябрь-декабрь 2026 года, крайний срок регистрации — 27 ноября 2026 года. Однако количество мест и грантов ограничено: форму автоматически закроют после набора необходимого количества заявок. Принимаются только полностью заполненные грантовые заявки, без пропущенных разделов.

Для консультаций работает телефон +380 97 464 92 36 (вторник и четверг с 11:00 до 15:00) и электронная почта caritas.spes.granty@gmail.com.

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