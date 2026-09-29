Доплаты для пенсионеров в Винницкой области выплачивают автоматически по достижении возраста: после 70 лет к пенсии ежемесячно добавляют от 300 до 570 гривен в зависимости от количества лет. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кому и сколько положено дополнительно.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области начисляют автоматически — сразу после того, как человеку исполняется 70, 75 или 80 лет. Пенсионный фонд Украины разъяснил, какие суммы и кому именно выплачивают на Виннитчине.

Размер возрастной надбавки зависит от того, сколько пенсионеру лет. Тем, кому исполнилось 80 и больше, ежемесячно добавляют до 570 гривен. Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет устанавливают надбавку до 456 гривен, а тем, кому от 70 до 75 лет, — до 300 гривен.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, эта ежемесячная компенсационная выплата устанавливается и выплачивается с даты достижения соответствующего возраста. То есть никаких обращений и заявлений писать не нужно: деньги добавляют к пенсии автоматически, независимо от вида пенсии, продолжительности страхового стажа и того, работает человек или нет.

Помимо возрастной надбавки, с 1 марта 2026 года действует еще одно правило. Если после всех доплат общий размер пенсии не дотягивает до минимального уровня, Пенсионный фонд доплачивает разницу. Для тех, кому за 80 лет и кто имеет не менее 20 лет стажа для женщин или 25 для мужчин, минимальная выплата составляет 4 213 гривни.

Пенсионерам от 70 до 80 лет со страховым стажем 30 или 35 лет гарантируют не менее 4 050 гривен. Тем, кому еще не исполнилось 70 лет, но есть такой же стаж, — минимум 3 725 гривен. Разницу к этим суммам фонд также выплачивает как доплату, которую в дальнейшем учитывают при перерасчетах.

Кто получает деньги автоматически

Главное, что стоит знать пенсионерам Винницкой области: подавать никакие документы для возрастной надбавки не нужно. Компенсационную выплату в размере 300, 456 или 570 гривен Пенсионный фонд назначает сам — по данным, которые уже есть в его системе. Проверить начисленную сумму можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или в любом сервисном центре ПФУ на Виннитчине.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ сообщили, кто может получить надбавку до 40% прожиточного минимума.