Доплаты для пенсионеров в Запорожской области начисляют и за сверхнормативный страховой стаж — в Пенсионном фонде Украины объяснили, кто может получить такую надбавку.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области начисляются и за сверхнормативный страховой стаж. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет право на такую надбавку к пенсии по возрасту.

За каждый полный год страхового стажа сверх нормы пенсия увеличивается на 1% от её размера. Нормой считается 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Доплату начисляют только за те годы, которые человек отработал сверх этих пределов.

В то же время закон устанавливает верхнюю границу: надбавка за один сверхнормативный год не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Поэтому итоговая сумма зависит и от размера самой пенсии, и от количества сверхнормативных лет.

Какие правила для пенсий, назначенных до 2011 года

Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, действуют отдельные нормы. Сверхнормативным там считается стаж свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Поэтому такие пенсионеры могут получать доплату, даже если по действующим правилам их стаж не дотягивает до 35 или 30 лет.

В Пенсионном фонде подчёркивают: имеющийся у человека сверхнормативный стаж не может быть ограничен. Если отработано больше, это должны учесть и при назначении, и при перерасчёте выплат.

Кто может рассчитывать на доплату

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области за сверхнормативный стаж начисляют автоматически вместе с пенсией по возрасту — отдельно обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно. Надбавку рассчитывают на основании данных, которые уже есть в системе персонифицированного учёта.

Минимальный размер пенсии по возрасту, к которому привязывается верхняя граница доплаты, равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Его ежегодно определяет государственный бюджет.

Подробнее об условиях начисления надбавки за сверхнормативный стаж можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда Украины или по номеру контакт-центра 0 800 503 753.

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