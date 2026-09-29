Начало отопительного сезона 2026 в Запорожье приближается — все котельные города технически готовы к запуску. На одной из крупнейших котельных заменили часть теплосетей, насосы и другое оборудование.

Начало отопительного сезона 2026 в Запорожье выходит на финишную прямую — все котельные города технически готовы подавать тепло в дома. Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что сделали на крупнейшей котельной

Самые масштабные работы коммунальщики выполнили на одной из крупнейших котельных Запорожья. Там уже заменили часть теплосетей, поменяли насосы и другое оборудование, от исправности которого зависит бесперебойная подача тепла в холодное время года.

Именно эта котельная обеспечивает теплом почти 300 многоэтажек, в которых живут около 50 тысяч человек. От нее тепло получают также школы, детсады, больницы и другие социальные учреждения города — для них стабильное отопление особенно важно.

Защита на случай отключений света

Отдельно Запорожье готовит энергетическое оборудование к возможным российским атакам. Для работы во время отключений электроэнергии в городе предусмотрели когенерационную установку.

Она способна одновременно производить тепло и электроэнергию, поэтому обеспечит дома теплом даже без внешнего питания. Для установки сейчас строят защитное сооружение, которое должно уберечь оборудование от осколков и взрывной волны.

Такая подготовка критически важна для прифронтового города, который регулярно страдает от обстрелов энергетической инфраструктуры. Благодаря когенерации котельная сможет работать автономно и не оставить жителей без тепла даже при аварийных отключениях света.

Теплоснабжение города готовят сразу по нескольким направлениям — от замены сетей и насосов до запуска автономной генерации. Это должно сделать отопительный сезон более устойчивым даже в самых сложных условиях.

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