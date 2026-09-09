В Виннице до 30 сентября принимают заявления на компенсацию стоимости контрактного обучения для детей защитников и защитниц Украины.

Цены на новостройки в Виннице за год выросли на 21%, но город продолжает поддерживать семьи защитников: до 30 сентября здесь принимают заявления на компенсацию стоимости контрактного обучения для детей участников боевых действий.

Прием документов за I и II семестры 2025–2026 учебного года продлили. Об этом сообщают на странице Департамента социальной политики Винницкого городского совета.

Кто может получить компенсацию

Компенсацию стоимости обучения предусмотрели для четырех категорий студентов:

дети участников боевых действий;

дети лиц с инвалидностью вследствие войны из числа Защитников и Защитниц Украины;

дети пострадавших участников Революции Достоинства;

дети со статусом члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны.

Какие условия нужно выполнить

Студент должен учиться на дневной форме по контракту в заведении профессионального предвысшего или высшего образования Винницкой области. Форма собственности заведения значения не имеет — подойдут и государственные, и частные.

Среди других условий — регистрация места проживания в Винницкой области, получение образования впервые, отсутствие академической задолженности и отсутствие государственной помощи или грантов на оплату этого обучения.

Куда подавать документы

Подать документы и получить консультацию можно в управлениях социальной защиты населения Винницы:

Левобережное управление — ул. Замостянская, 7; тел.: (0432) 50-86-71, 068-98-38-340;

Правобережное управление — просп. Космонавтов, 30; тел.: (0432) 50-91-33, 097-101-58-40.

«Документы принимают до 30 сентября 2026 года включительно», — подчеркивают в Департаменте социальной политики Винницкого городского совета.

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