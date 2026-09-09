В Ровно с 1 января 2027 года планируют повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение. Для населения вода подорожает более чем на 34% — тариф на водоснабжение вырастет до 41,66 грн, а на водоотведение — до 34,90 грн за кубометр без НДС.

Денежная помощь для ВПЛ в Ровенской области и дальше будет выплачиваться без изменений, однако в платёжках жителей Ровно за коммунальные услуги вскоре возможно новое подорожание: местная власть планирует повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в Ровно с 1 января 2027 года.

Новые тарифы для населения: сколько придётся платить за воду

О подготовленном проекте решения пишет издание «Ровно Медиа». Для населения, бюджетных учреждений и других потребителей тариф на централизованное водоснабжение предлагают установить на уровне 41,66 грн за кубометр, а на централизованное водоотведение — 34,90 грн за кубометр. Обе суммы указаны без налога на добавленную стоимость.

Таким образом тариф для населения вырастет более чем на 34%. В сообщении поясняют: новые цены должны привести стоимость услуг к экономически обоснованному уровню и не допустить убыточности предприятия.

Отдельный тариф предусмотрели для бизнеса

Для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, проектом установлен тариф на централизованное водоотведение — 20,00 грн за кубометр без НДС.

В последний раз тарифы на воду в Ровно пересматривали лишь два месяца назад — с 1 июля 2026 года. Поэтому если проект утвердят, цены для жителей Ровно вырастут повторно менее чем за полгода.

Почему пересматривают цены на воду

Тарифы на 2027 год сформированы с учётом годовых планов лицензированной деятельности, норм удельных затрат топливно-энергетических ресурсов, фактических затрат электроэнергии за предыдущие периоды, а также положений Отраслевого соглашения, коллективного договора и налогового законодательства. Среди причин пересмотра называют изменение стоимости энергоносителей, цен на реагенты, горюче-смазочные материалы и уровня оплаты труда.

Что стоит знать жителям Ровно

Пока речь идёт о проекте решения, поэтому окончательные цифры могут измениться после рассмотрения и голосования. Чтобы вовремя узнать об утверждении тарифов и дате, с которой они заработают, стоит следить за официальными сообщениями областного совета и водоканала — именно там появятся финальное решение и разъяснения по новым платёжкам.

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