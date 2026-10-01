Доплаты для пенсионеров в Харьковской области начисляют автоматически, как только человеку исполняется 70, 75 или 80 лет. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кому и сколько доплатят к пенсии в этом году.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области начисляют без заявлений — возрастную надбавку добавляют автоматически с даты достижения 70, 75 или 80 лет. Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, такая выплата не зависит ни от вида пенсии, ни от продолжительности страхового стажа, ни от того, продолжает ли человек работать.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты зависит только от возраста. Людям, которым исполнилось 80 лет, доплачивают до 570 гривен; тем, кому от 75 до 80 лет, — до 456 гривен; а лицам в возрасте от 70 до 75 лет — до 300 гривен. Надбавку начисляют, пока общая сумма пенсионных выплат не достигнет 10 340,35 гривни — это средняя зарплата в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год.

С 1 марта 2026 года действуют также минимальные гарантированные размеры пенсионной выплаты. Если после всех надбавок сумма выходит ниже, Пенсионный фонд добавляет разницу. Для тех, кому за 80 и кто имеет страховой стаж 20/25 лет, — не менее 4 213 гривен; для лиц 70–80 лет со стажем 30/35 лет — не менее 4 050 гривен; для людей до 70 лет с таким же стажем — не менее 3 725 гривен.

Обращаться в сервисный центр Пенсионного фонда в Харьковской области отдельно не нужно: и возрастная доплата, и доплата до минимального размера начисляются автоматически по данным, которые уже есть в пенсионном деле. Деньги поступают вместе с очередной выплатой пенсии в том месяце, в котором человек достиг соответствующего возраста.

Как проверить начисленную доплату

Увидеть, начислена ли возрастная надбавка, можно в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд». Если есть сомнения в размере выплаты, стоит обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда в Харьковской области — на месте сверят расчет и объяснят, какая именно составляющая пенсии была начислена.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ рассказали, кто может получить дополнительные начисления.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Харьковской области: кому добавят от 300 до 570 гривен.