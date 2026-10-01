Дефицит продуктов в Запорожье пока не подтвержден: главной проблемой остается нарушение логистики после российских атак на склады и торговые объекты. Экономист Зиновий Свереда объяснил, к чему готовиться горожанам зимой и стоит ли формировать домашние запасы.

Риск дефицита продуктов в Запорожье после ударов РФ обсуждают уже не первую неделю, и после серии российских атак на торговые объекты и склады горожане все чаще замечают пустые полки в отдельных магазинах. В то же время пустая полка еще не означает общего дефицита.

О ситуации с поставками товаров и возможных рисках для прифронтовых регионов рассказал экономист Зиновий Свереда в эфире «Общественного», передает портал «Акцент». По его словам, главная проблема сейчас — не нехватка производства, а нарушение логистики.

Что происходит с поставками в Запорожье

Свереда считает, что сейчас корректнее говорить об осложнении доставки, а не о полноценном продовольственном кризисе. «Пока имеем проблему с нарушением логистики, но эта проблема будет увеличиваться со временем», – отметил экономист.

Настоящий дефицит возникает, когда производство не может обеспечить необходимый объем продукции. Логистический сбой означает, что товар есть на складах или в других регионах, но его невозможно вовремя доставить в конкретный магазин. После потери отдельных помещений сетям приходится менять маршруты, перераспределять продукцию между магазинами и искать новые места хранения.

Почему товары есть на рынках, но исчезают из супермаркетов

Разницу эксперт объясняет системами поставок. Крупная сеть может зависеть от одного распределительного центра, который обеспечивает сразу десятки торговых точек. Если такой склад поврежден или маршрут к нему стал опасным, задержка сразу сказывается на многих магазинах. Небольшие предприниматели закупают меньшие партии, пользуются разными поставщиками и быстрее меняют маршруты.

Отдельным риском экономист называет ажиотаж и массовые скупки. Многодневный сбой с доставкой из-за панических закупок может превратиться в локальную нехватку — магазин просто не успевает пополнить запас.

Когда могут возникнуть самые большие сложности

Свереда прогнозирует рост рисков в холодный период: зимой на поставки будут влиять обстрелы, проблемы с электроэнергией, состояние дорог и стоимость топлива. Еще более сложным он называет начало весны — к марту и апрелю уменьшаются запасы сезонной продукции, а новый урожай еще не поступает. Экономист не ожидает общего снижения цен из-за подорожавшего топлива и роста транспортных расходов.

Нужно ли запорожцам делать запасы

Свереда советует иметь дома запас самого необходимого на случай перебоев с поставками или электроэнергией. В первую очередь стоит обратить внимание на питьевую воду, крупы и макаронные изделия, консервы, масло, соль и сахар, продукты быстрого приготовления, детское или специальное питание и необходимые лекарства.

По возможности запас можно сформировать на несколько месяцев, но скупать все сразу не нужно. Запасы стоит создавать постепенно, учитывая потребности семьи, сроки годности и условия хранения. Наличие такого набора не означает неизбежный продовольственный кризис — это обычный резерв на случай многодневных перебоев.

Главной уязвимостью Запорожья остается близость к фронту: поставщикам приходится учитывать опасность для водителей, перекрытие маршрутов, повреждение складов и длительные воздушные тревоги. В то же время подтвержденных данных об общем дефиците продуктов в Запорожье экономист не привел — нынешние пустые полки прежде всего свидетельствуют о задержках доставки или повышенном спросе.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Запорожье: на сколько выросли цены на яйца и мясо.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Запорожской области 30 сентября и 1 октября.