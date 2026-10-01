Денежная помощь в Черкасской области доступна семьям, чьи дети в этом году впервые пошли в школу: по государственной программе «Пакунок школяра» на каждого первоклассника выплачивают единоразово 5000 гривен.

В 2026–2027 учебном году семьи первоклассников могут получить от государства единовременно 5000 гривен. Денежная помощь в Черкасской области предоставляется в рамках государственной программы «Пакунок школяра», о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Право на выплату имеет один из родителей или другой законный представитель ребенка, который в новом учебном году зачислен в первый класс учебного заведения, обеспечивающего получение начального или базового среднего образования. Деньги назначают на каждого такого ученика, а оформить помощь можно только один раз на одного ребенка — повторно для того же первоклассника выплату не предоставляют.

Важное условие: помощь не получат ученики первого класса, которые выехали на постоянное место жительства за границу или находятся на временно оккупированных территориях, для которых не определена дата завершения оккупации. Речь идет о перечне территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, утвержденном Минреинтеграции.

Как оформить помощь

Подать заявку можно двумя способами: онлайн через приложение «Дія» или обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Сделать это нужно до 1 ноября 2026 года — именно такой крайний срок установлен для оформления выплаты.

На что можно потратить средства

Выплата предоставляется исключительно в безналичной форме и только на приобретение необходимых первокласснику вещей: школьных принадлежностей (канцелярских товаров), книг, детской одежды и обуви. Рассчитаться этими средствами можно в украинских юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, перечень которых определен постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года №1751.

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