Доплаты для пенсионеров в Полтавской области, выработавших сверхнормативный страховой стаж, начисляют по простой формуле: каждый полный год «лишнего» стажа добавляет 1 % к пенсии, но не более 1 % от прожиточного минимума.

Денежная помощь в Полтавской области для пенсионеров имеет разные формы. Одна из них — доплата за сверхнормативный страховой стаж, которую начисляют тем, кто проработал больше, чем предусматривает закон. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, размер такой надбавки напрямую зависит от количества «лишних» лет.

Сверхнормативным считают стаж, превышающий установленную норму. Для мужчин и женщин она разная и зависит ещё и от того, когда назначили пенсию. Если выплату оформили до октября 2011 года, то «лишним» считается стаж свыше 25 лет у мужчин и свыше 20 лет у женщин. Для пенсий, назначенных после этой даты, порог выше: 35 лет для мужчин и 30 — для женщин.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области, имеющих сверхнормативный стаж, считают по единому принципу: за каждый полный год страхового стажа сверх нормы к пенсии добавляют 1 % от её исчисленного размера. То есть чем больше лет человек проработал после достижения нормы, тем больше будет надбавка.

В то же время закон устанавливает потолок. Доплата не может превышать 1 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот минимум составлял 2361 гривну, поэтому 1 % равнялся 23,61 гривны за каждый год сверхнормативного стажа. Для примера: за 10 «лишних» лет пенсионер получал дополнительно 236,1 гривны в месяц.

Отдельно в фонде напомнили о минимальном страховом стаже, дающем право выйти на пенсию по возрасту. С 1 января 2025 года в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 — не менее 22 лет, а в 65 — как минимум 15 лет. Тем, кто продолжает работать на пенсии, перерасчёт за сверхнормативный стаж делают после увольнения с учётом актуальных данных об их стаже.

Как оформить доплату за сверхнормативный стаж

Работающим пенсионерам обращаться отдельно не нужно: перерасчёт выполняет Пенсионный фонд после того, как человек уволился. Если же пенсию ещё не назначали, заявление можно подать в любой сервисный центр ПФУ, в частности в Полтавской области, или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. С собой нужны паспорт, идентификационный код и трудовая книжка либо данные о страховом стаже. Консультацию можно получить по номеру контакт-центра ПФУ 0 800 503 753.

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