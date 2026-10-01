Денежная помощь в Одесской области до 237 тысяч гривен: благотворительная организация «Каритас Украина» объявила третий этап грантовой поддержки для местного бизнеса. Средства можно направить на покупку нового оборудования и модернизацию производства.

Денежная помощь в Одесской области для предпринимателей теперь доступна и через новый грантовый конкурс: благотворительная организация «Каритас Украина» объявила третий раунд поддержки бизнеса в рамках проекта Remarket. Участие могут принять действующие микро-, малые и средние предприятия региона, сообщает Caritas Ukraine.

Максимальный размер микрогранта составляет 237 тысяч гривен (до налогообложения). Средства разрешено направить на приобретение нового производственного оборудования, модернизацию имеющегося и другие расходы, предусмотренные условиями программы. Подчеркивают: грант не предназначен для покрытия ежедневных операционных расходов предприятия.

К участию приглашают бизнесы, работающие в сферах пчеловодства, швейного производства, пекарского дела или смежных направлениях. Обязательное условие — более шести месяцев работы в одной из пяти областей: Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской или Хмельницкой. Также предприятие должно иметь клиентов, фиксировать продажи и четкий план развития.

В этот раз от участников требуют не просто перечислить необходимые материальные ценности, а детально обосновать целесообразность инвестиций: объяснить проблему или возможность на текущем этапе, запланированные изменения и ожидаемый результат — увеличение производства или продаж, рост производительности, выход на новые рынки или создание рабочих мест.

Отдельное внимание при отборе будут уделять предприятиям, расширяющим коммерческие связи, а также бизнесам, которыми владеют или управляют женщины, молодежь, люди старшего возраста, ветераны, люди с инвалидностью и представители этнических меньшинств.

Как подать заявку на грант

Регистрационные анкеты для каждой области размещены в документе «Приглашение к подаче заявок», а разъяснения — в документе «Частые вопросы по микрогрантовой поддержке». Дедлайн подачи заявок — до воскресенья, 11 октября включительно. Отбор кандидатов конкурентный: подача заявки не гарантирует получение средств.

Программа денежной помощи в Одесской области реализуется в рамках проекта Remarket — трехлетней инициативы по поддержке устойчивого развития бизнеса и экономического восстановления Украины. Ее выполняет «Каритас Украина» в партнерстве с Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine и SPARK, финансирование обеспечивают Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC), If! Foundation, а также Caritas Österreich, Cordaid и Trocaire.

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