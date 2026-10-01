Риск дефицита продуктов в Черниговской области вырос после нового удара РФ по аграрной инфраструктуре: в Борзне повреждено зернохранилище и уничтожено около 200 тонн зерна.

Ситуация в Черниговской области остается напряженной из-за систематических ударов РФ по аграрному сектору региона. Во вторник, 29 сентября, российские войска атаковали агропредприятие в Борзне, повредив зернохранилище, где хранился урожай рапса.

Как сообщает издание Delo со ссылкой на главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, в результате удара уничтожено около 200 тонн зерна. На месте попадания возник пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС.

В течение суток российские войска атаковали Черниговскую область 23 раза. По данным областной военной администрации, 15 ударов пришлись на приграничные общины — враг применял FPV-дроны. Оккупанты также сбрасывали боеприпасы с беспилотников и вели артиллерийские и минометные обстрелы.

Риск дефицита продуктов в Черниговской области усиливается на фоне таких атак, ведь уничтожение зернохранилищ бьет по логистике хранения и переработки урожая. Украина в целом уже потеряла около трети мощностей экспорта зерна через ключевые черноморские порты из-за усиления российских ракетных и беспилотных ударов.

Для аграриев Черниговщины каждый такой обстрел означает не только материальные убытки, но и срыв планов по хранению будущего урожая. Поврежденные хранилища нужно восстанавливать, а часть продукции приходится списывать или перестраивать логистику, что создает дополнительное давление на продовольственную безопасность региона.

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