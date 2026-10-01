Начало отопительного сезона 2026 в Винницкой области будет зависеть от погоды — по нормативам тепло начнут включать, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 °C или ниже трое суток подряд. Коммунальные предприятия Винницы уже на 100% готовы к подаче тепла.

Денежная помощь в Винницкой области и подготовка к зиме идут параллельно. Начало отопительного сезона 2026 в Винницкой области не имеет единой календарной даты: решение будут принимать органы местного самоуправления, ориентируясь на реальную температуру воздуха.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопление должны включить не позднее, чем после трех суток, когда среднесуточная температура достигает +8 °C или ниже. Эту же границу используют и весной: если температура трое суток подряд превышает +8 °C, отопительный период завершают.

В Виннице вопросы зимовки обсудили на заседании штаба устойчивости. Кроме нового отопительного сезона, речь шла о доступности укрытий, работе транспорта и готовности аварийных служб. Городской голова Сергей Моргунов признал, что зима может быть гораздо сложнее предыдущей, в частности из-за логистических вызовов с закупкой технической соли для посыпки дорог.

Профильные предприятия города, по данным мэрии, готовы к старту сезона на 100%. Генеральный директор «Винницагортеплоэнерго» Максим Билык подчеркнул: теплоснабжающие компании делают ставку на технологии, которые диверсифицируют теплоснабжение общины, чтобы «несмотря на потенциальные риски все потребители были с теплом».

Подготовка продолжается по всей области. Специалисты инспектируют котельные общин, и значительная часть из них уже обеспечена альтернативными источниками энергии. Проверена также спецтехника для уборки улиц и готовность обеспечивать винничан газом, водой и теплом.

Когда ждать тепла в квартирах

Если в начале осени несколько дней будет холодно, а затем снова потеплеет, тепло сразу включать не будут. Коммунальщики поэтапно проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы. Жителям советуют экономно расходовать энергоресурсы и следить за обновлениями о работе пунктов несокрушимости и укрытий.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Виннице 29 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ рассказали, кто получит до 570 гривен.

Как сообщала Politeka, подорожание продуктов в Винницкой области: в супермаркетах резко выросли цены на базовые товары.