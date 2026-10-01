Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается — за месяц гречка подорожала с 74,63 до 80,95 гривны за килограмм. Как изменились цены на рис и что показывают полки супермаркетов, читайте дальше.

Подорожание продуктов в Кировоградской области набирает обороты: по состоянию на конец сентября гречка в супермаркетах в среднем стоит уже 80,95 гривны за килограмм, тогда как еще в августе этот показатель составлял 74,63 гривны.

Такие данные приводит финансовый портал Минфин, который ежедневно отслеживает цены на базовые продукты по всей Украине. Рост затронул прежде всего крупы, которые остаются основой рациона многих семей.

Сколько теперь стоит гречка

Разброс цен на гречку в разных сетях существенный. Дешевле всего килограмм крупы продают в Metro, Auchan и Novus — по 74,90–74,99 гривны. В то же время в Megamarket цена достигает 99 гривен за килограмм, что и тянет средний показатель вверх.

По сравнению с августом, когда среднемесячная цена гречки держалась на уровне 74,63 гривны, за месяц продукт подорожал почти на 6,3 гривны на килограмме.

Рис: что произошло с ценами

Рис дорожает неравномерно в зависимости от сорта. Длинный рис в среднем стоит 67,66 гривны за килограмм — в Metro его продают по 54,50, в Megamarket по 68,50, а в Novus цена достигает 79,99 гривны. Пропаренный длинный рис в среднем оценивают в 61,37, круглый — в 55,77 гривны.

Для сравнения: в августе длинный рис стоил в среднем 59,74, пропаренный — 53,13, круглый — 54,71 гривны. То есть за месяц длинный рис прибавил в цене около 8 гривен на килограмме.

Почему дорожают крупы

Рост цен на гречку и рис связан с общей инфляцией, стоимостью логистики и сезонными колебаниями на рынке зерновых. В регионах, в том числе и в Кировоградской области, розничные цены ориентируются на общеукраинскую динамику, которую фиксирует Минфин.

Эксперты советуют следить за акционными предложениями — разница между самой дешевой и самой дорогой гречкой в сетях достигает более 24 гривен на килограмме, поэтому выгодная покупка может существенно сэкономить бюджет семьи.

Ранее Politeka сообщала, подорожчание продуктов в Кировоградской области: насколько выросли цены на яйца, крупы и сахар.