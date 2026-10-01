Подорожание продуктов в Черниговской области вновь напоминает о себе в кошельках покупателей — цены на базовую корзину продолжают ползти вверх, и самый болезненный рост фиксируют на куриных яйцах и мясе.

Подорожание продуктов в Черниговской области снова в центре внимания — в супермаркетах и на рынках региона переписывают ценники, и заметнее всего подорожали куриные яйца и мясо, которые являются основой ежедневного рациона большинства семей.

По данным аналитики аграрного рынка, которую приводили на этой неделе украинские деловые СМИ, десяток куриных яиц в торговых сетях уже достиг отметки около 72 гривен. Такой рост связан с сезонным фактором — с наступлением холодов яйценоскость птицы традиционно падает, поэтому предложение на рынке сокращается, а спрос остается стабильно высоким.

Интересно, что на фоне подорожания яиц курятина, наоборот, несколько подешевела. Это объясняют достаточным предложением от производителей и снижением закупочных цен на корма в предыдущие месяцы. Поэтому пока яйца тянут продуктовую корзину вверх, мясо птицы дает покупателям небольшую передышку.

Что происходит с другими продуктами

Кроме яиц, внимание потребителей привлекают цены на свинину, вареную колбасу, твердый сыр и молоко — эти позиции регулярно отслеживает портал «Минфин» в разделе мониторинга продуктовых цен. Динамика по регионам отличается, однако общий тренд осени — постепенный рост стоимости животноводческой и молочной продукции из-за подорожания энергоносителей и логистики.

Молочные продукты дорожают медленнее, чем мясные, но стабильно. Производители объясняют это ростом себестоимости: корма, электроэнергия и упаковка продолжают прибавлять в цене, что в итоге отражается на полках супермаркетов в Чернигове и районах области.

Чего ждать от цен до конца года

Аналитики аграрного рынка не исключают, что до конца 2026 года цены на яйца еще немного подрастут на фоне сезонного сокращения поголовья, тогда как курятина может оставаться на текущих уровнях или даже несколько дешеветь при благоприятной кормовой базе. Потребителям советуют внимательнее сравнивать цены между сетями и рынками — разброс стоимости одного и того же товара в пределах области остается существенным.

Ранее Politeka сообщала, цены на жилье в Черниговской области осенью 2026 также демонстрируют заметную динамику роста.