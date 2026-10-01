Начало отопительного сезона 2026 в Черкасской области начнется по решению местной власти — единой даты для всех громад нет. Коммунальные службы уже завершают подготовку котельных, теплосетей и жилых домов к зиме.

Начало отопительного сезона 2026 в Черкасской области на этот раз будут определять громады: единой даты, когда батареи потеплеют одновременно по всей Украине, не существует. Окончательное решение принимают органы местного самоуправления, ориентируясь на погоду в конкретном регионе.

Согласно постановлению Кабмина №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем через трое суток, в течение которых среднесуточная температура держится на отметке +8 °C или ниже. Этот же порог применяют и в конце сезона, когда температура три дня подряд превышает +8 °C.

В Черкасской области тем временем завершают подготовку к отопительному сезону 2026–2027, сообщила пресс-служба Черкасской ОВА. Приоритеты — дополнительная генерация, запасы топлива и готовность аварийных служб. Сейчас в области работают более 2,4 тысячи объектов распределенной генерации, с начала года их количество выросло на 373.

Заместитель начальника Черкасской ОВА Антон Царюк отметил, что из-за постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру сезон может быть сложным, поэтому громады должны позаботиться о необходимом ресурсе, технике и резерве топлива. В 2026–2028 годах планируют реализовать еще 77 проектов генерации общей мощностью 227 МВт.

В Шполянской громаде отопительный сезон стартует с 1 ноября — такое решение принял исполком. Если среднесуточная температура в течение трех суток опустится до +8 °C и ниже, отопление в школах, детсадах и больнице включат раньше. Продлится сезон в громаде до 31 марта 2027 года.

«Черкассытеплокоммунэнерго» готовится к самому сложному сценарию — одновременному повреждению ключевых объектов энергетики и длительному отсутствию газа и электроэнергии. По словам руководителя предприятия Павла Карася, главная задача — не допустить критического размораживания теплосетей и сохранить возможность быстро восстановить теплоснабжение.

Что важно знать жителям

Восстановление магистралей после повреждений может занять около трех-четырех дней, поэтому систему готовят пережить этот период без критических потерь. Во время возможных блэкаутов теплоноситель не будут сбрасывать до нуля — поддержат минимально необходимую температуру и циркуляцию, чтобы сохранить систему работоспособной для быстрого возвращения тепла в дома.

Как сообщала Politeka, город готовят к самому сложному сценарию.