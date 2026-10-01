Подорожание продуктов в Черкасской области снова ощутимо для кошельков: только за месяц сахар в среднем подорожал с 30,22 до 35,82 гривни за килограмм.

Подорожание продуктов в Черкасской области ускорилось и для базовой бакалеи — сахар кристаллический за месяц прибавил в цене более 5,5 гривни за килограмм, свидетельствуют данные мониторинга цен Минфина.

Средняя цена на сахар кристаллический (1 кг) на конец сентября 2026 года составила 35,82 гривни. Для сравнения, среднемесячная цена в августе была значительно ниже — 30,22 гривни за килограмм.

То есть всего за один месяц базовый продукт подорожал примерно на 18,5%. Как сообщает Минфин, последнее обновление данных произошло 30 сентября 2026 года.

Сколько стоит сахар в разных сетях

Разброс цен между торговыми сетями остался заметным. Дешевле всего килограмм сахара на конец сентября можно было купить в Metro и Auchan — по 34,90 гривни. Немного дороже — в Novus, 34,99 гривни.

Самый дорогой сахар зафиксировали в сети Megamarket — 38,50 гривни за килограмм. Разница между самой дешевой и самой дорогой позицией достигает 3,6 гривни на килограмме.

Что это значит для покупателей

Сахар — один из тех продуктов, что входит в потребительскую корзину почти каждой семьи, поэтому даже небольшой рост ощутим на ежедневных расходах. На фоне общего тренда подорожания продуктов в Черкасской области рост цены на сахар добавляет нагрузку на семейный бюджет.

Экономные покупатели могут сэкономить, выбирая сети с самыми низкими ценами, а также следя за среднемесячными показателями, которые ежемесячно обновляет мониторинг Минфина.

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