Доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут оформить жители региона, которые проживали в зонах радиационного загрязнения: в 2026 году упростили подтверждение права на ежемесячную выплату 2595 гривен.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут оформить и чернобыльцы. Как сообщает ТСН, в 2026 году правительство упростило порядок подтверждения права на ежемесячную доплату к пенсии в размере 2595 гривен для тех, кто проживал в зонах радиационного загрязнения.

Право на надбавку имеют граждане, которые проживали в радиационно загрязненных зонах безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения. Речь идет о тех, кто жил там по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года.

Обратиться за выплатами могут и люди, которые фактически проживали в таких зонах, но не сохранили документальное подтверждение. Например, если утрачен паспорт гражданина, данные не внесены в Единый государственный демографический реестр или базу Государственной миграционной службы.

Как определяют размер и как оформить доплату

Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц — минимальной пенсии. Из-за его повышения сумма выплаты в 2026 году выросла до 2595 гривен ежемесячно.

Чтобы оформить надбавку, жителям Винницкой области нужно обратиться во временную комиссию при Винницкой областной военной администрации. Комиссия устанавливает факт проживания и вносит утраченные сведения в реестры территориальных громад. На обновление данных отведено время до 30 сентября 2026 года.

Прежде всего речь идет о пенсионерах, которые уже не работают и имеют статус пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Правило также охватывает тех, кто проживал совместно с родителями или менял адрес проживания.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ рассказали, кто имеет право на надбавку.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: кто может получить прибавку до 40% прожиточного минимума.