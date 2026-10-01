Денежная помощь в Харьковской области пополнилась новой программой: благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» открыл предварительную регистрацию на выплату 12 300 гривен для внутренне перемещенных лиц. Приоритет отдают тем, кто эвакуировался за последние 30 дней, или уязвимым категориям переселенцев 2026 года.

Денежная помощь для переселенцев в Харьковской области пополнилась новой программой — благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» открыл предварительную регистрацию на многоцелевую денежную выплату. Сумма поддержки составляет 12 300 гривен на одного человека, сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на организаторов.

Выплаты предусмотрены не для всех переселенцев, а только для эвакуированных из определенных громад Харьковской и Запорожской областей. Программу разработали для поддержки гражданских лиц, которые покинули дома из-за высокого уровня опасности.

Кому отдадут предпочтение

Заявки будут оценивать по четким критериям приоритетности. Прежде всего деньги направят тем, кто выехал из опасных зон в течение последнего месяца — то есть за 30 дней. В приоритете также ВПЛ, которые эвакуировались в течение 2026 года и имеют дополнительные факторы уязвимости:

семьи с несовершеннолетними детьми;

люди почтенного возраста;

лица с инвалидностью;

одинокие граждане, ухаживающие за другими;

домохозяйства, полностью потерявшие источники дохода;

семьи в сложных обстоятельствах, нуждающиеся в вещах первой необходимости.

Кому могут отказать

Основная причина отказа — получение подобной многоцелевой денежной помощи в течение последних трех месяцев от БФ «ССС» или других благотворительных организаций. Таким образом избегают дублирования выплат и поддерживают тех, кто денег еще не получал.

Как подать заявку и что дальше

Чтобы принять участие, нужно заполнить онлайн-форму предварительной регистрации. В документе указывают персональные данные, информацию о составе семьи и подтверждают статус ВПЛ из определенных регионов.

После заполнения формы с вами свяжутся в течение 2–3 недель. Важно: регистрация не гарантирует выплаты — решение принимают организаторы после проверки соответствия критериям.

Как сообщала Politeka, денежная помощь в Харьковской области: в ПФУ рассказали, куда подавать заявление на «Зимнюю поддержку».

Ранее Politeka сообщала, новая денежная помощь в Харьковской области: кто из пенсионеров может получить до 17 381 гривен.